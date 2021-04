G7 vyzvali Rusko na zastavenie provokácií a deeskaláciu napätia

Paríž 13. apríla (TASR) - Krajiny skupiny G7 v pondelok v súvislosti so zhromažďovaním ruských vojakov v okolí hraníc s Ukrajinou vyzvali Rusko, aby zastavilo "provokácie" a "deeskalovalo napätú situáciu". Informovala o tom agentúra AFP.



Ministri zahraničných vecí krajín G7 vyjadrili "hlboké znepokojenie nad značným posilnením ruských vojsk na hraniciach s Ukrajinou a na nezákonne anektovanom Kryme".



"Vyzývame Rusko, aby zastavilo svoje provokácie a okamžite deeskalovalo napätie v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami," uvádza sa v spoločnom vyhlásení Británie, Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska a Spojených štátov.



Šéfovia diplomacií G7 zároveň uviedli, že naďalej podporujú nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.



Rusko nedávno presunulo svoje jednotky k hraniciam s Ukrajinou, ako aj na Krym. Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová vo štvrtok uviedla, že Rusko má teraz pri hraniciach s Ukrajinou najviac vojakov od roku 2014.



Ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny vypukol v roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský Krymský polostrov a časti východoukrajinského Donbasu ovládli proruskí separatisti. Kyjev a západné štáty obviňujú Moskvu z poskytovania ozbrojenej podpory donbaským separatistom, čo Rusko popiera.



Ako pripomína agentúra AFP, konflikt na východe Ukrajiny, kde žije prevažne rusky hovoriace obyvateľstvo, si vyžiadal viac ako 13.000 obetí a je problémom vo vzťahoch Moskvy so Západom.