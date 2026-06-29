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Skupina iránskych expertov odcestuje do Kataru
O plánovanom stretnutí predstaviteľov USA a Iránu v nedeľu s odvolaním sa na amerických predstaviteľov informoval portál Axios a vyhlásenia potvrdila aj stanica CNN.
Autor TASR
Teherán 29. júna (TASR) - Delegácia iránskych odborníkov tento týždeň odcestuje do katarskej Dauhy, kde bude rokovať o implementácii memoranda o porozumení, ktoré Teherán podpísal so Spojenými štátmi začiatkom mesiaca. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Delegácia odborníkov z Iránskej islamskej republiky odcestuje do Dauhy neskôr tento týždeň,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. Potvrdil, že cieľom návštevy budú rozhovory o memorande.
„Ešte sme nevstúpili do fázy rokovaní o konečnej dohode,“ povedal Bakájí a dodal, že „v najbližších dňoch nebudeme mať žiadne rokovania s americkou stranou na žiadnej úrovni“.
Hovorca iránskej diplomacie tak poprel tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pár hodín predtým na platforme Truth Social vyhlásil, že Irán požiadal o stretnutie s USA, ktoré sa bude konať v utorok v Katare.
O plánovanom stretnutí predstaviteľov USA a Iránu v nedeľu s odvolaním sa na amerických predstaviteľov informoval portál Axios a vyhlásenia potvrdila aj stanica CNN.
Ešte pred Trumpovým príspevkom námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Gharíbábádí uviedol, že na tento týždeň nie sú naplánované žiadne technické stretnutia pracovných skupín.
Memorandum o porozumení medzi Iránom a USA otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode. Napriek tomuto dokumentu americká armáda v piatok útočila na Irán v reakcii na dronový útok na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, z ktorého Washington obviňuje Teherán. Irán následne útočil na ciele v Bahrajne a Kuvajte.
Americké médiá v nedeľu s odvolaním sa na vysokopostavených amerických predstaviteľov informovali, že obe strany súhlasili so zastavením vzájomných útokov.
Prvé kolo rokovaní USA a Iránu sa uskutočnilo 21. júna vo Švajčiarsku. Sprostredkovatelia z Pakistanu po jeho ukončení oznámili, že obe strany sa dohodli na pláne krokov, ktoré by mali viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní.
„Delegácia odborníkov z Iránskej islamskej republiky odcestuje do Dauhy neskôr tento týždeň,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. Potvrdil, že cieľom návštevy budú rozhovory o memorande.
„Ešte sme nevstúpili do fázy rokovaní o konečnej dohode,“ povedal Bakájí a dodal, že „v najbližších dňoch nebudeme mať žiadne rokovania s americkou stranou na žiadnej úrovni“.
Hovorca iránskej diplomacie tak poprel tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pár hodín predtým na platforme Truth Social vyhlásil, že Irán požiadal o stretnutie s USA, ktoré sa bude konať v utorok v Katare.
O plánovanom stretnutí predstaviteľov USA a Iránu v nedeľu s odvolaním sa na amerických predstaviteľov informoval portál Axios a vyhlásenia potvrdila aj stanica CNN.
Ešte pred Trumpovým príspevkom námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Gharíbábádí uviedol, že na tento týždeň nie sú naplánované žiadne technické stretnutia pracovných skupín.
Memorandum o porozumení medzi Iránom a USA otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode. Napriek tomuto dokumentu americká armáda v piatok útočila na Irán v reakcii na dronový útok na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, z ktorého Washington obviňuje Teherán. Irán následne útočil na ciele v Bahrajne a Kuvajte.
Americké médiá v nedeľu s odvolaním sa na vysokopostavených amerických predstaviteľov informovali, že obe strany súhlasili so zastavením vzájomných útokov.
Prvé kolo rokovaní USA a Iránu sa uskutočnilo 21. júna vo Švajčiarsku. Sprostredkovatelia z Pakistanu po jeho ukončení oznámili, že obe strany sa dohodli na pláne krokov, ktoré by mali viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní.