Skupina krajín EÚ pred summitom uvítala návrh EK o migrácii

Brusel 20. marca (TASR) - Lídri niekoľkých členských krajín Európskej únie sa vo štvrtok ráno v Bruseli pred zasadnutím Európskej rady (ER) stretli na diskusii o migračnej politike. Uvítali nový návrh Európskej komisie, informuje osobitný spravodajca TASR.



Prezidenti a premiéri zúčastnených krajín diskutovali o návrhu nových pravidiel na zabezpečenie rýchlejšieho a jednoduchšieho návratu migrantov z tretích krajín, ktorý predstavila EK minulý týždeň. Návrh má tiež uľahčiť vytvorenie takzvaných návratových centier mimo EÚ, po ktorých volajú niektoré štáty.



Lídri uvítali túto iniciatívu a podľa českého premiéra Petra Fialu a holandského premíéra Dicka Schoofa sa zhodli, že je potrebná nová úprava definície bezpečných krajín, do ktorých by bolo možné vrátiť nelegálnych migrantov, ktorí nemajú právo na pobyt v EÚ.



"Nemajú tu proste čo robiť, ale my nemáme dosť nástrojov, ako ich dostať z Európy preč. To musíme zmeniť," zdôraznil Fiala. "Chceme viac bezpečných krajín," súhlasil Schoof. To by podľa neho urýchlilo azylové konania.



Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia Rakúska, Belgicka, Cypru, Fínska, Grécka, Lotyšska, Malty, Poľska, Česka, Švédska a Maďarska. Pridala sa k nim aj predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Stretnutie viedli Schoof spolu s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou. Podobné schôdzky sa uskutočnili aj pred predošlými dvoma summitmi.



Migrácia bude vo štvrtok jednou z tém aj samotného zasadnutia Európskej rady v Bruseli.











(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)