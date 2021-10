Bratislava 23. októbra (TASR) - Skupina Kryštof predstavuje emotívnu baladu Do nebe se propadám. Je z nového albumu Halywůd, ktorý vyšiel 8. októbra a priniesol nielen tanečné rytmy a refrény, ktoré fanúšikovia nedostanú z hlavy, ale aj jednu z najsilnejších balád doterajšej tvorby tejto populárnej kapely. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Novinka Do nebe se propadám nadväzuje na úspešné hity Hvězdáři a Ty a já. Práve k tejto balade dokončuje kapela videoklip z režisérskej dielne Richardovej ženy Karin Krajčo Babinskej.







"Myslím, že bude chcieť nadviazať na svoje predošlé klipové príbehy Ty a já, Zůstaň tu se mnou a Vánoční. Podľa toho, čo mi hovorila, to bude celkom emotívne. Uvidíme, či nekecá," popisuje s úsmevom spevák. Popri kapele sa v klipe predstaví napríklad herečka Patricia Pagáčová.



Kapela Kryštof momentálne koncertuje na akustickom turné, kde predstavuje aj piesne z nového albumu a dúfa, že svoj koncertný rok zakončia v decembri v dvakrát vypredanej O2 aréne.