Skupina lietadlovej lode USS Gerald R. Ford je už pri Amerike
Venezuela v reakcii na avizovaný príchod americkej lietadlovej lode v utorok oznámila aktiváciu všetkých zložiek ozbrojených síl.
Autor TASR
Caracas 11. novembra (TASR) - Do vôd v oblasti Karibiku a Latinskej Ameriky, ktorá ako celok spadá pod južné veliteľstvo amerického námorníctva, dorazila v utorok úderná skupina americkej lietadlovej lode USS Gerald R. Ford. Podľa venezuelskej vlády toto vojenské nasadenie USA môže vyústiť do otvoreného konfliktu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vo vyhlásení Južného veliteľstva námorných síl USA sa uvádza, že lietadlová loď USS Gerald R. Ford, ktorej nasadenie nariadil Pentagón pred takmer tromi týždňami s cieľom pomôcť v boji proti obchodovaniu s drogami, vstúpila do oblasti pôsobnosti veliteľstva.
Venezuela v reakcii na avizovaný príchod americkej lietadlovej lode v utorok oznámila aktiváciu všetkých zložiek ozbrojených síl. AFP konštatuje, že venezuelská vláda či armáda majú v poslednom období často takéto vyhlásenia, avšak nie vždy to vedie k viditeľnému nasadeniu vojakov.
Napätie medzi Washingtonom a Caracasom v poslednom období dramaticky vzrástlo, keď americký prezident Donald Trump nariadil armáde útočiť na venezuelské plavidlá, ktoré obvinil z pašovania drog.
Podľa amerických údajov Washington od začiatku septembra vykonal útoky na najmenej 20 plavidiel v medzinárodných vodách, pri ktorých zahynulo približne 76 ľudí.
Trumpova administratíva taktiež tvrdí, že venezuelský prezident Nicolás Maduro je šéfom drogového kartelu. Maduro tieto obvinenia odmietol a trvá na tom, že Venezuela je proti svojej vôli využívaná ako trasa pre pašovanie kokaínu z Kolumbie. Americké operácie vyvolali v Caracase obavy, že konečným cieľom USA je práve zvrhnutie Madura.
