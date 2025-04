Skupina Linkin Park vydala novinku Unshatter

Bratislava 27. apríla (TASR) - Legendárna kapela Linkin Park predstavila novú skladbu Unshatter. Singel je ďalším doposiaľ nevydaným trackom z očakávanej deluxe verzie albumu From Zero, ktorý skupina vydá 16. mája. Táto špeciálna edícia prinesie tri nové piesne a rozšírená fyzická verzia navyše päť koncertných nahrávok. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Hneď od prvých taktov Unshatter zaujme výrazným groovom, surovými gitarami a energickou produkciou. Mike Shinoda pridáva svoj typický rapový prejav, než odovzdá mikrofón Emily Armstrong, ktorej drsný hlas ovládne refrén.



„Unshatter bola jednou z prvých skladieb, ktoré sme počas nahrávania From Zero vytvorili. Emilyn silný vokál v prechode nám ukázal, aká silná môže byť naša spolupráca,“ hovorí Shinoda.



Singel nadväzuje na úspešnú pieseň Up From The Bottom, ktorá už má na konte vyše 24 miliónov prehratí na Spotify a viac ako 16 miliónov videní na YouTube.







Linkin Park tiež oznámili, že budú hlavnými hviezdami slávnostného otvorenia finále Ligy majstrov UEFA, ktoré sa uskutoční 31. mája v mníchovskej Allianz Arene. Fanúšikovia sa môžu tešiť na výber najväčších hitov naprieč celou diskografiou.



Album From Zero sa stal globálnym fenoménom. Hit The Emptiness Machine bol najväčšou rockovou skladbou roka 2024 a držal sa 15 týždňov na vrchole rebríčka Billboard Rock & Alternative Airplay. From Zero debutoval na prvom mieste v 14 krajinách sveta. Kapela zároveň v roku 2024 ako jediná rocková formácia prekročila hranicu dvoch miliárd streamov za rok.