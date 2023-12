Skupina Lufthansa 8. januára obnoví lety do Tel Avivu

Frankfurt nad Mohanom 15. decembra (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa v piatok oznámila, že od 8. januára obnoví lety do a z Tel Avivu, ktoré pozastavila začiatkom októbra po útoku palestínskych militantov z Hamasu na Izrael. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie aerolínií pre médiá.



Spočiatku bude v letovom pláne sedem letov týždenne – štyri z Frankfurtu nad Mohanom a tri z Mníchova. Spolu s letmi z Nemecka to zodpovedá približne 30 percentám bežného letového poriadku.



Od prvej polovice januára obnovia letecké spojenie do Tel Avivu aj ďalšie dve spoločnosti skupiny Lufthansa — Austrian Airlines z Viedne a SWISS z Zürichu.



Spoločnosť SWISS zaradí do letového plánu od 8. januára päť letov týždenne medzi Zürichom a Tel Avivom.



Skupina Lufthansa pre obavy o bezpečnosť zastavila lety do Izraela 9. októbra, dva dni po tom, čo militanti z Hamasu podnikli bezprecedentný útok na Izrael, pri ktorom zahynulo približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Izraelská armáda následne spustila masívnu odvetnú operáciu, ktorá spôsobila rozsiahle materiálne škody a vyžiadala si tisíce obetí.



Rovnaké opatrenie prijali aj ďalšie veľké spoločnosti ako British Airways, Air France-KLM či Delta.



Skupina Lufthansa navyše 13. októbra pre stúpajúce napätie v regióne pozastavila lety do a z do libanonského hlavného mesta Bejrút, ktoré obnovila už v piatok.