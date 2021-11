Skupina migrantov prešla z Bieloruska do Poľska, boli zadržaní

Migranti z Blízkeho východu a iných krajín, ktorí sa pokúšajú prekročiť hranice z Bieloruska do Poľska, oddychujú v stanovom tábore na hranici pri bieloruskej dedine Grodno 11. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Minsk/Varšava 12. novembra (TASR) - Skupine niekoľkých desiatok migrantov sa v piatok podarilo prekonať zátarasy na hraniciach Bieloruska a Poľska. Na sociálnej sieti Twitter o tom informovalo poľské ministerstvo obrany.Migranti prekročili hranicu v oblasti hraničného priechodu Bruzgi-Kužnica. Na poľskej strane hranice ich zadržala poľská armáda, pohraničná stráž a polícia, uviedlo poľské ministerstvo vo vyhlásení.Bieloruská pohraničná služba súčasne v piatok uviedla, že do improvizovaného utečeneckého tábora pri hranici s Poľskom naďalej prichádzajú noví ľudia. Situáciu v pohraničí označili bieloruskí pohraničníci za naďalej napätú, informoval nezávislý spravodajský web Belaruspartisan.by.Poľská strana nedávno odhadla, že v Bielorusku môže byť 10.000 – 15.000 migrantov, ktorí sa chcú dostať na územie EÚ.Táto migračná kríza vypukla, keď sa začiatkom novembra k bielorusko-poľskej hranici vydal niekoľkotisícový zástup migrantov z Blízkeho východu, ktorí si tam rozložili tábor s cieľom pokúsiť sa o prechod na územie Poľska. Hygienické podmienky v tábore, kde sú aj deti a ženy vrátane tehotných, sú veľmi zlé.Členské štáty EÚ vinia z tejto migračnej krízy a jej eskalácie bieloruské úrady a pripravujú nové sankcie voči Minsku. Podľa neoficiálnych informácií sa tieto sankcie môžu vzťahovať na letecké spoločnosti prepravujúce osoby, ktoré chcú nelegálne vstúpiť do EÚ, do Minska, odkiaľ migranti idú na hranice.Medzičasom už letecká spoločnosť Turkish Airlines oznámila, že na lety do Minska už nebudú prijímať občanov Iraku, Sýrie a Jemenu. Výnimku majú len držitelia diplomatických pasov. Rovnaký postup avizoval aj bieloruský letecký prepravca Belavia.