Skupina ministrov a poslancov vyzve podľa médií Johnsona na odstúpenie

Londýn 6. júla (TASR) – Skupina členov britskej vlády a konzervatívnych poslancov dorazila v stredu popoludní do úradu premiéra Borisa Johnsona, ktorému chcú osobne povedať, že by mal odstúpiť. Informovali o tom britské médiá vrátane staníc Sky News a BBC.



Delegácia čaká na návrat premiéra z dvojhodinového "vypočúvania" v parlamentnom výbore. Johnson podľa agentúry AP bojuje o svoju politickú budúcnosť po tom, ako v utorok večer odstúpili ministri financií a zdravotníctva a odvtedy demisiu podalo ďalších vyše 30 členov jeho vlády. Po mesiacoch politického chaosu rastie počet oponentov Johnsona v Konzervatívnej strane, ktorí ho otvorene žiadajú, aby rezignoval.



Samotný Johnson však na zasadnutí parlamentného výboru i predtým počas hodiny otázok v Dolnej snemovni opakovane vyhlásil, že odstúpiť nemieni.



"Budeme pokračovať vo vládnutí," povedal Johnson. "Potrebujeme stabilnú vládu, mať sa navzájom radi ako konzervatívci, pokračovať v našich prioritách," citovala ho agentúra AFP.



Johnson poslancom tiež v reakcii na otázky o zotrvaní vo funkcii povedal, že "samozrejme" bude stále premiérom aj vo štvrtok, pričom by nebolo zodpovedné, keby odišiel z úradu pri súčasnom rozsahu výziev, ktorým krajina čelí, informovala Sky News.