Skupina Oasis v rámci turné v lete 2025 pridala tri koncerty

Londýn 29. augusta (TASR) - Skupina Oasis oznámila ďalšie tri termíny svojich koncertov v Manchesteri, Londýne a Edinburghu v rámci budúcoročného turné po obnovení skupiny. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Gitarista a textár kapely Noel Gallagher na sociálnej sieti X napísal, že "kvôli bezprecedentnému dopytu" pridajú koncert v Heaton Parku 16. júla, vo Wembley 30. júla a na štadióne Murrayfield 12. augusta.



Rozhádaní bratia Liam a Noel Gallagherovci v utorok potvrdili dlho očakávané obnovenie kapely slovani: "Skvelé čakanie sa skončilo." Kto bude s nimi vystupovať v rámci kapely neoznámili.



Turné Oasis Live 25 sa má začať 4. a 5. júla 2025 vo waleskej metropole Cardiff a skončí sa 17. augusta v Dubline. Očakáva sa, že ceny vstupeniek budú zverejnené v priebehu štvrtka (29. augusta) a začnú sa predávať od soboty 31. augusta. Fanúšikovia budú o tom informovaní e-mailom, ak si vstupenky rezervovali v predpredaji. Neskôr plánuje Oasis koncertovať aj mimo Európy.



Skupina vznikla v roku 1991 v Manchestri a preslávila sa hitmi ako Wonderwall, Don't Look Back In Anger či Champagne Supernova. Okrem hudby priťahovala pozornosť aj verejnými roztržkami bratov - speváka Liama a gitaristu a textára Noela. Vyvrcholilo to v roku 2009 hádkou na hudobnom festivale "Rock en Seine" v Paríži a odvtedy spolu nevystupovali.



V rámci vlastných hudobných kariér však pravidelne hrávali aj pôvodné hity Oasis. Až doteraz verejne komunikovali najmä prostredníctvom vzájomného osočovania či podpichovania na sociálnych sieťach. V poslednom čase však naznačovali, že by medzi nimi mohlo dôjsť k zmiereniu.