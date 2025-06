Skupina občanov v Holandsku zastavovala autá, hľadala migrantov

Amsterdam 9. júna (TASR) - V čase vyostrenej diskusie o azylovej politike v Holandsku zorganizovala skupina tamojších občanov cez víkend vlastné kontroly vozidiel na hranici s Nemeckom. Vláda a polícia ich upozornili, že je to nelegálne a vytvára to nebezpečné situácie na ceste. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Muži s reflexnými vestami a baterkami zastavovali autá v sobotu večer na ceste vedúcej z mesta Haren v Dolnom Sasku do ústredného prijímacieho centra pre utečencov v holandskej obci Ter Apel, uviedli v nedeľu holandské médiá. Na akcii sa podľa nich zúčastnilo asi 12 mužov, ktorí sa sťažovali na údajný nekontrolovaný príchod azylantov cez hranicu.



Úradujúci minister pre migráciu David van Weel v nedeľu večer vyzval verejnosť, aby nebrala zákon do vlastných rúk. „Prílev žiadateľov o azyl musí byť znížený. Preto presadzujeme prísnejšie azylové zákony a lepšie hraničné kontroly,“ povedal.



Iniciatívu privítal pravicový populista Geert Wilders, ktorý v utorok oznámil odchod svojej strany z koalície pre spory okolo sprísnenia azylovej politiky, čo viedlo k pádu vlády.



Ak premiér okamžite nasadil armádu na kontroly na hranici, potom „by sme to mali robiť sami“, vyhlásil Wilders. Podľa novín De Gelderlander sa na sociálnych sieťach objavili výzvy na ďalšie takéto akcie.