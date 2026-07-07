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Skupina obviňuje arcibiskupa marockého Rabatu zo sexuálneho napadnutia
Časť vatikanistov pred posledných konkláve v roku 2025 považovala Lópeza za potenciálneho nástupcu zosnulého pápeža Františka.
Autor TASR
Rabat 7. júla (TASR) - Arcibiskup marockého Rabatu Cristóbal López Romero je podozrivý zo sexuálneho napadnutia. Toto obvinenie voči nemu vznieslo najmenej päť žien. Arcibiskup oznámil, že kým bude Vatikán preverovať jeho prípad, stiahne sa z verejného pôsobenia, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Vo vyhlásení pre AFP arcibiskup uviedol, že vie o obvineniach voči sebe, ale odmieta ich. „Nedopustil som sa žiadneho napadnutia, násilia ani sexuálneho obťažovania,“ doplnil s tým, že mieni spolupracovať pri vyšetrovaní.
AFP má k dispozícii svedectvo ženu na dôchodku, ktorá sa angažuje v cirkvi, a preskúmala aj písomnú výpoveď inej ženy tvrdiacej, že ich Romero sexuálne napadol. Obeťami podobných činov zo strany Lópeza sa stali aj najmenej tri ďalšie ženy, uviedol zdroj z diecézy.
Svätá stolica bezprostredne nereagovala na žiadosti agentúry AFP o komentár.
Časť vatikanistov pred posledných konkláve v roku 2025 považovala Lópeza za potenciálneho nástupcu zosnulého pápeža Františka.
Františkov nástupca, pápež Lev XIV., v apríli 2026 vymenoval Romera za člena Dikastéria pre komunikáciu, ktoré je orgánom Rímskej kúrie zriadeným v roku 2015 s cieľom zjednotiť a modernizovať všetky mediálne a komunikačné systémy Svätej stolice. Na jej čele bude od 1. novembra 2026 pôsobiť Maria Montserrat Alvaradová ako prvá nerehoľníčka na poste prefekta dikastéria Svätej stolice. Vo funkcii vystrieda Paola Ruffiniho.
Vo vyhlásení pre AFP arcibiskup uviedol, že vie o obvineniach voči sebe, ale odmieta ich. „Nedopustil som sa žiadneho napadnutia, násilia ani sexuálneho obťažovania,“ doplnil s tým, že mieni spolupracovať pri vyšetrovaní.
AFP má k dispozícii svedectvo ženu na dôchodku, ktorá sa angažuje v cirkvi, a preskúmala aj písomnú výpoveď inej ženy tvrdiacej, že ich Romero sexuálne napadol. Obeťami podobných činov zo strany Lópeza sa stali aj najmenej tri ďalšie ženy, uviedol zdroj z diecézy.
Svätá stolica bezprostredne nereagovala na žiadosti agentúry AFP o komentár.
Časť vatikanistov pred posledných konkláve v roku 2025 považovala Lópeza za potenciálneho nástupcu zosnulého pápeža Františka.
Františkov nástupca, pápež Lev XIV., v apríli 2026 vymenoval Romera za člena Dikastéria pre komunikáciu, ktoré je orgánom Rímskej kúrie zriadeným v roku 2015 s cieľom zjednotiť a modernizovať všetky mediálne a komunikačné systémy Svätej stolice. Na jej čele bude od 1. novembra 2026 pôsobiť Maria Montserrat Alvaradová ako prvá nerehoľníčka na poste prefekta dikastéria Svätej stolice. Vo funkcii vystrieda Paola Ruffiniho.