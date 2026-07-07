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Skupina obviňuje arcibiskupa marockého Rabatu zo sexuálneho napadnutia

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Časť vatikanistov pred posledných konkláve v roku 2025 považovala Lópeza za potenciálneho nástupcu zosnulého pápeža Františka.

Autor TASR
Rabat 7. júla (TASR) - Arcibiskup marockého Rabatu Cristóbal López Romero je podozrivý zo sexuálneho napadnutia. Toto obvinenie voči nemu vznieslo najmenej päť žien. Arcibiskup oznámil, že kým bude Vatikán preverovať jeho prípad, stiahne sa z verejného pôsobenia, informovala agentúra AFP, píše TASR.

Vo vyhlásení pre AFP arcibiskup uviedol, že vie o obvineniach voči sebe, ale odmieta ich. „Nedopustil som sa žiadneho napadnutia, násilia ani sexuálneho obťažovania,“ doplnil s tým, že mieni spolupracovať pri vyšetrovaní.

AFP má k dispozícii svedectvo ženu na dôchodku, ktorá sa angažuje v cirkvi, a preskúmala aj písomnú výpoveď inej ženy tvrdiacej, že ich Romero sexuálne napadol. Obeťami podobných činov zo strany Lópeza sa stali aj najmenej tri ďalšie ženy, uviedol zdroj z diecézy.

Svätá stolica bezprostredne nereagovala na žiadosti agentúry AFP o komentár.

Časť vatikanistov pred posledných konkláve v roku 2025 považovala Lópeza za potenciálneho nástupcu zosnulého pápeža Františka.

Františkov nástupca, pápež Lev XIV., v apríli 2026 vymenoval Romera za člena Dikastéria pre komunikáciu, ktoré je orgánom Rímskej kúrie zriadeným v roku 2015 s cieľom zjednotiť a modernizovať všetky mediálne a komunikačné systémy Svätej stolice. Na jej čele bude od 1. novembra 2026 pôsobiť Maria Montserrat Alvaradová ako prvá nerehoľníčka na poste prefekta dikastéria Svätej stolice. Vo funkcii vystrieda Paola Ruffiniho.
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