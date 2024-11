Skupina pre ľudské práva kritizovala zmeny zákona proti špionáži

Ankara 2. novembra (TASR) – Plánované zmeny zákona protišpionážneho zákona v Turecku ohrozujú prácu obhajcov ľudských práv a novinárov, uviedla v sobotu organizácia Human Rights Watch (HRW). Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Text úpravy zákona proti špionáži, ktorý by mal onedlho prediskutovať turecký parlament, by umožnil udeľovať tresty do výšky siedmich rokov väzenia pre osoby, ktoré uznajú za vinné z práce pre zahraničné záujmy.



Podľa HRW by zmena zákona rozšírila definíciu špionáže "natoľko nejasným spôsobom, že by mohla kriminalizovať legitímnu prácu obhajcov ľudských práv, novinárov a iných aktérov občianskej spoločnosti". Zmenou by vláda dostala právomoc charakterizovať ich ako špiónov alebo nepriateľov štátu a diskreditovať tak ich prácu, uviedol špecialista HRW pre oblasť Európy a Strednej Ázie Hugh Williamson.



Na odvolanie návrhu už vyzvalo viacero tureckých novinárskych združení a odborových organizácií, napísala AFP. Predošlú verziu návrhu, ktorú médiá nazvali "zákon o agentoch vplyvu", stiahli v júni, v októbri ju však vrátili do programu parlamentu.



Vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) uviedla, že tieto zmeny sú potrebné na boj proti "novým druhom" špionáže.