Skupina pre obranu Ukrajiny sa zaviazala k ďalšej podpore Kyjeva

Brusel 4. júna (TASR) - Ministri obrany z takzvanej kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny sa v stredu v sídle NATO zaviazali poskytovať ďalšiu podporu pre Kyjev napriek neprítomnosti amerického ministra obrany Petea Hegsetha. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Rokovaniam, ktoré v minulosti viedli Spojené štáty, predsedal nemecký minister obrany Boris Pistorius spolu s britským ministrom obrany Johnom Healym. Cieľom bolo koordinovať a zvýšiť vojenskú podporu Kyjeva. Do skupiny patrí približne 50 krajín a vznikla z iniciatívy bývalého amerického ministra Lloyda Austina.



Holandský minister obrany Ruben Brekelmans oznámil nový balík pomoci pre zabezpečenie námornej bezpečnosti v hodnote 457 miliónov dolárov. Balík bude zahŕňať vyše 100 plavidiel vrátane hliadkovacích člnov, viac ako 50 námorných dronov, systémy zbraní, náhradné diely či výcvik, priblížil.



Európski spojenci Ukrajiny sa ocitli pod tlakom zintenzívniť pomoc pre Ukrajinu po tom, čo Washington pozastavil vojenskú pomoc pre Kyjev a spochybnil svoj záväzok chrániť Európu. Hegseth sa na stretnutí v Bruseli nezúčastnil po tom, čo Washington zdôraznil, že už nechce viesť stretnutia o prísľuboch. Namiesto toho sa snaží vyvinúť tlak na Rusko a Kyjev, aby dosiahli dohodu o mieri čo najskôr. Mnohé krajiny sa však obávajú, že by takáto dohoda mohla vzniknúť na úkor Ukrajiny.



Zatiaľ nič nenaznačuje, že rozhodnutie Washingtonu pozastaviť vojenskú pomoc pre Ukrajinu je konečné, skonštatoval Pistorius. „Európania sú však pripravení, Nemecko je pripravené prevziať zodpovednosť,“ zdôraznil minister. "Čo môžeme kompenzovať, sa ešte len uvidí. Dávame však jasne najavo, že sme odhodlaní neopustiť Ukrajinu a urobiť všetko, čo je potrebné a možné, aby sme ju podporili pri jej obrane," povedal Pistorius. „Je dôležité, aby sme pokračovali v diskusii, a to aj robíme,“ doplnil odkazujúc na Hegsethovu neprítomnosť.



Holandský šéf rezortu obrany tiež naznačil, že postoj USA k vojenskej pomoci Ukrajine by sa mohol v blízkej budúcnosti zmeniť. "Vidíme, že Rusko a (ruský prezident Vladimir) Putin nie sú ochotní skutočne rokovať. Myslím si, že si to začínajú uvedomovať aj Spojené štáty," povedal. Podľa Brekelmansa by spojenci Ukrajiny mali medzitým zvýšiť tlak na Rusko a naďalej podporovať Ukrajinu.