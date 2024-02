Skupina pre práva väzňov vo Francúzsku vyzýva na zrušenie samotiek

Paríž 6. februára (TASR) - Skupina na ochranu práv väzňov navrhla v utorok zrušenie samoväzby vo francúzskych väzniciach. Zároveň upozornila na "vážne a početné porušenia dôstojnosti a základných práv väzňov", informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Vo Francúzsku 1. januára tohto roka zaznamenali tiež nový smutný rekord - vo väzniciach je takmer 76.000 osôb. Medzinárodná organizácia pre monitorovanie väzenstva (OIP) vo svojej správe uviedla, že v roku 2022 "polovica trestov, o ktorých rozhodli disciplinárne komisie, viedla k samoväzbe". Potrestaní v nich strávili viac ako 100.000 dní.



OIP to považuje za rozpor s odporúčaniami orgánov Rady Európy pre ľudské práva, podľa ktorých by sa "samotka mala ukladať ako trest len vo výnimočných prípadoch, a to iba na určitý a zároveň čo najkratší čas".



Takéto cely vo Francúzsku majú "neľudské" podmienky s "nábytkom priskrutkovaným k podlahe, oknami, ktoré sotva prepúšťajú svetlo, úplnou izoláciou, jednou hodinou denne na vychádzkovom dvore, s takmer nulovým výhľadom na oblohu a bez akéhokoľvek vybavenia" na cvičenie, uviedla OIP.



Správa odsúdila tiež "početné prípady násilia a šikanovania väzenskými dozorcami", ktoré boli oznámené OIP aj oficiálnym kontrolným úradom. Pokusy o samovraždu boli na samotkách 15-krát častejšie ako v bežných podmienkach väzby, uviedla OIP s odvolaním sa na akademickú štúdiu z roku 2018.



Obhajcovia ľudských práv uznali určitý pokrok, keďže sudcovia môžu kontrolovať rozhodnutia väzenských orgánov a právnici môžu zastupovať klientov pred disciplinárnymi komisiami.



Poukázali však aj na nárast priestupkov a trestných činov vo väzení, pričom niektoré označili za "svojvoľné" vrátane formulácií o "udržiavaní poriadku" alebo o "normálnom fungovaní" väznice. Väzni môžu byť potrestaní napríklad za nevhodné oblečenie, zablokovanie priehľadov do cely alebo odmietnutia stíšiť hlasitosť rádia, zdôraznila OIP.



Skupina pre práva väzňov preto vyzvala na opatrenia na zníženie počtu trestných činov vo väzení alebo možnosť odvolacích konaní.