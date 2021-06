Skupina republikánskych kongresmanov žiada odvolať Dr. Fauciho

Na archívnej snímke z 25. februára 2021 renomovaný americký imunológ Anthony Fauci. Foto: TASR/AP

Washington 16. júna (TASR) - Skupina republikánskych poslancov amerického Kongresu v utorok vyzvala na odvolanie poradcu Bieleho domu Anthonyho Fauciho. Ako dôvod kongresmani uviedli nezvládnutie pandémie vyvolanej infekčným ochorením COVID-19.Návrh zákona, ktorý žiada Fauciho odvolanie, predstavila Trumpova kongresmanka Marjorie Taylorová Greeneová, ktorá poukázala na to, že, ani naRepublikáni chcú, aby Biely dom Fauciho odvolal z funkcie.Tento rešpektovaný imunológ pôsobil v Bielom dome za vlády siedmich prezidentov - demokratov i republikánov. Na konci volebného obdobia Donalda Trumpa sa však stal "čiernou ovcou" a terčom jeho častej kritiky.Táto kritika sa vystupňovala začiatkom júna po tom, čo viaceré médiá dostali tisíce Fauciho e-mailov, pričom niektoré z nich priniesli ďalšie otázky týkajúce sa pôvodu koronavírusu SARS-CoV-2.Podľa televízie CNN v jednom z e-mailov zaslanom Faucimu minulý rok v apríli sa šéf EcoHealth Alliance, globálnej neziskovej organizácie, ktorá pomohla financovať niektoré výskumy vo virologickom ústave v čínskom meste Wu-chan, poďakoval Faucimu za verejné vyhlásenie, že vedecké dôkazy podporujú prirodzený pôvod koronavírusu, a nie únik z laboratória.Podľa niektorých Fauciho kritikov práve toto ukazuje, že má príliš úzke vzťahy s ľuďmi, ktorí stoja za laboratórnym výskumom vo Wu-chane. Fauci to považuje za nezmysel.Americký prezident Joe Biden v súvislosti so zverejnenými e-mailmi vyhlásil, že Faucimu dôveruje.Fauci sa ešte za Trumpovej éry v Bielom dome stal dôveryhodným stelesnením vládnej reakcie na COVID-19. Konzervatívci ho však obvinili, že Američanov zavádzal a poskytoval im navzájom si protirečiace rady v otázkach nosenia rúšok a fyzického rozstupu.Z najnovších údajov americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa, o ktorých v utorok informovala agentúra AFP, vyplýva, že na ochorenie COVID-19 zomrelo v USA už viac ako 600.000 ľudí.Prezident Biden si v utorok pripomenul tento "smutný míľnik" vývoja pandémie v USA a opätovne vyzval Američanov, aby sa dali zaočkovať, ak to ešte neurobili.Biden si stanovil dátum 4. júla - teda sviatok Deň nezávislosti - ako termín, dokedy bude aspoň prvou dávkou vakcíny zaočkovaných 70 percent z vyše 300 miliónov obyvateľov USA. Podľa posledných prognóz sa však tento cieľ zrejme nepodarí splniť, dopĺňa AFP.