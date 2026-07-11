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Skupina Rolling Stones vydala album s názvom Foreign Tongues
Album trvá 62 minút a obsahuje 14 skladieb.
Autor TASR
Londýn 10. júla (TASR) — Britská rocková skupina The Rolling Stones v piatok uviedla na trh svoj nový album Foreign Tongues, ktorý vychádza pri príležitosti 64. výročia založenia kapely. Ide o ich 25. štúdiový album a dostupný je už aj na hlavných streamovacích platformách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Album trvá 62 minút a obsahuje 14 skladieb. Obal vytvoril americký umelec Nathaniel Mary Quinn, známy svojimi kolážovými portrétmi s deformovanými tvárami. V rovnakom štýle zobrazil trojicu členov kapely – 82-ročného speváka Micka Jaggera, rovnako starého gitaristu Keitha Richardsa a 79-ročného gitaristu Ronnieho Wooda.
Skupina vydanie albumu najskôr tajne testovala v apríli 2026, keď pod pseudonymom The Cockroaches vydala limitovaný white-label vinyl (gramofónovú platňu, ktorej stredová etiketa je úplne biela) so skladbou Rough And Twisted. Oficiálnym hlavným singlom sa stala energická skladba In The Stars vydaná digitálne 5. mája. Najnovším singlom sprevádzajúcim vydanie albumu je emotívna pieseň Jealous Lover (Žiarlivý milenec), ku ktorej vznikol videoklip v hlavnej úlohe s americkou herečkou Anyou Taylor-Joy.
Vydanie albumu Foreign Tongues sprevádzala v stredu večer veľkolepá svetelná šou nad riekou Temža v Londýne, kde 500 dronov vytvorilo ikonické logo kapely s perami a vyplazeným jazykom. Šou sledovali aj Mick Jagger a Ronnie Wood.
Spoločnosť Official Charts Company, ktorá v Spojenom kráľovstve zostavuje hudobné rebríčky, pri príležitosti vydania albumu napísala, že Rollinge Stones „opäť robia to, čo vedia najlepšie: s nadhľadom prinášajú pohodový, dravý a štadiónový rock and roll“.
Predchádzajúci album Hackney Diamonds vyšiel v októbri 2023 a bol prvým albumom Rolling Stones s pôvodnými skladbami po 18 rokoch. Okamžite sa dostal na prvé miesto britskej hitparády, kde zotrval dva týždne.
Novinku Foreign Tongues produkoval Andrew Watt a hosťujú na nej známe mená ako Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith či Chad Smith.
Podľa kritikov má album veľkú šancu stať sa pätnástou britskou jednotkou v dejinách kapely. Recenzie vyzdvihujú, že Rolling Stones dokážu kombinovať rôzne žánre, no stále znejú ako „klasickí Stones“.
„Rolling Stones vedia, ako má znieť ich album. Vernosť blues, R&B a ranému rock and rollu zostáva nedotknutá,“ zhodnotil hudobný magazín Rolling Stone. Podľa denníka The Guardian najnovší album síce nedosahuje úroveň klasík ako Beggars Banquet či Some Girls, no v kombinácii s Hackney Diamonds ide bezpochyby o ich najlepšiu tvorbu za posledné desaťročia.
The Rolling Stones patria medzi najúspešnejšie rockové kapely všetkých čias. V britskej hitparáde mali 21 skladieb v prvej desiatke, z toho osem sa dostalo až na vrchol. Počas kariéry trvajúcej viac ako pol storočia vydali približne 50 štúdiových a koncertných albumov, z ktorých sa predalo vyše 250 miliónov kusov.
Mick Jagger pre agentúru Reuters naznačil, že aj keď skupina tento rok neabsolvuje koncertné turné, dúfa v návrat na pódiá v rámci svetového turné v roku 2027.
Album trvá 62 minút a obsahuje 14 skladieb. Obal vytvoril americký umelec Nathaniel Mary Quinn, známy svojimi kolážovými portrétmi s deformovanými tvárami. V rovnakom štýle zobrazil trojicu členov kapely – 82-ročného speváka Micka Jaggera, rovnako starého gitaristu Keitha Richardsa a 79-ročného gitaristu Ronnieho Wooda.
Skupina vydanie albumu najskôr tajne testovala v apríli 2026, keď pod pseudonymom The Cockroaches vydala limitovaný white-label vinyl (gramofónovú platňu, ktorej stredová etiketa je úplne biela) so skladbou Rough And Twisted. Oficiálnym hlavným singlom sa stala energická skladba In The Stars vydaná digitálne 5. mája. Najnovším singlom sprevádzajúcim vydanie albumu je emotívna pieseň Jealous Lover (Žiarlivý milenec), ku ktorej vznikol videoklip v hlavnej úlohe s americkou herečkou Anyou Taylor-Joy.
Vydanie albumu Foreign Tongues sprevádzala v stredu večer veľkolepá svetelná šou nad riekou Temža v Londýne, kde 500 dronov vytvorilo ikonické logo kapely s perami a vyplazeným jazykom. Šou sledovali aj Mick Jagger a Ronnie Wood.
Spoločnosť Official Charts Company, ktorá v Spojenom kráľovstve zostavuje hudobné rebríčky, pri príležitosti vydania albumu napísala, že Rollinge Stones „opäť robia to, čo vedia najlepšie: s nadhľadom prinášajú pohodový, dravý a štadiónový rock and roll“.
Predchádzajúci album Hackney Diamonds vyšiel v októbri 2023 a bol prvým albumom Rolling Stones s pôvodnými skladbami po 18 rokoch. Okamžite sa dostal na prvé miesto britskej hitparády, kde zotrval dva týždne.
Novinku Foreign Tongues produkoval Andrew Watt a hosťujú na nej známe mená ako Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith či Chad Smith.
Podľa kritikov má album veľkú šancu stať sa pätnástou britskou jednotkou v dejinách kapely. Recenzie vyzdvihujú, že Rolling Stones dokážu kombinovať rôzne žánre, no stále znejú ako „klasickí Stones“.
„Rolling Stones vedia, ako má znieť ich album. Vernosť blues, R&B a ranému rock and rollu zostáva nedotknutá,“ zhodnotil hudobný magazín Rolling Stone. Podľa denníka The Guardian najnovší album síce nedosahuje úroveň klasík ako Beggars Banquet či Some Girls, no v kombinácii s Hackney Diamonds ide bezpochyby o ich najlepšiu tvorbu za posledné desaťročia.
The Rolling Stones patria medzi najúspešnejšie rockové kapely všetkých čias. V britskej hitparáde mali 21 skladieb v prvej desiatke, z toho osem sa dostalo až na vrchol. Počas kariéry trvajúcej viac ako pol storočia vydali približne 50 štúdiových a koncertných albumov, z ktorých sa predalo vyše 250 miliónov kusov.
Mick Jagger pre agentúru Reuters naznačil, že aj keď skupina tento rok neabsolvuje koncertné turné, dúfa v návrat na pódiá v rámci svetového turné v roku 2027.