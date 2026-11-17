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Skupina rybárov z Ekvádoru podala v USA žalobu na Trumpovu vládu
Žalobu podala posádka lode Negra Francisca Duarte II na federálnom súde v meste Pittsburgh v štáte Pensylvánia.
Autor TASR
Quito 17. novembra (TASR) – Skupina ekvádorských rybárov podala v pondelok na súde v Spojených štátoch žalobu na administratívu prezidenta USA Donalda Trumpa. Žiadajú odškodnenie za marcový útok dronom v Tichom oceáne, pri ktorom sa ich loď potopila a niekoľko členov posádky utrpelo zranenia. Vyplýva to zo súdnych dokumentov, informovala agentúra Reuters.
Žalobu podala posádka lode Negra Francisca Duarte II na federálnom súde v meste Pittsburgh v štáte Pensylvánia. Okrem finančného odškodnenia žiada od súdu, aby nariadil Spojeným štátom ukončiť útoky na lode v Karibskom mori a Tichom oceáne.
Americká vláda sa opakovane prihlásila k útokom proti osobám, ktoré označuje za narkoteroristov. Tvrdí však, že nemá informácie o tom, že by v rámci operácie Southern Spear zaútočila na loď Negra Francisca Duarte II či potopila ďalšie dve ekvádorské plavidlá. Denník The Washington Post v auguste informoval, že dané lode sa stali terčom operácie americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA).
Podľa žaloby na loď zaútočili dva ozbrojené drony vypustené z plavidla prevádzkovaného Spojenými štátmi. Pri útoku bola loď zapálená a dvaja zo 16 členov posádky utrpeli vážne popáleniny. Všetci námorníci museli skočiť do mora a následne sa dostať do malých záchranných člnov.
Členovia posádky sa podľa vlastných slov pokúsili dostať k neďalekej rybárskej lodi, aby požiadali o pomoc. Namiesto toho narazili na uniformovaných ozbrojených mužov hovoriacich po anglicky, ktorí ich neskôr previezli na salvádorskú loď, ktorá ich po siedmich dňoch dopravila do prístavu v Salvádore.
Americké Južné velenie (SOUTHCOM) uviedlo, že od konca augusta do polovice septembra v Tichom oceáne zachytilo a potopilo najmenej osem ekvádorských lodí. Podľa neho slúžili ako zásobovacie miesta pre pašerákov drog napojených na ekvádorský zločinecký gang Los Choneros.
Na palubách týchto plavidiel bolo dohromady približne 160 ľudí. Organizácia Human Rights Watch (HRW) uviedla, že 56 z nich prepustili bez vznesenia obvinení na základe rozhodnutia súdu a ďalších 40 oslobodili pre nedostatok dôkazov. Päťdesiat ľudí čaká na súd a 14 nebolo formálne obvinených.
Podľa žaloby uskutočnili Spojené štáty od septembra 2025 celkovo 71 podobných útokov na lode v Tichom a Karibskom oceáne. Zahynulo pri nich najmenej 235 ľudí a mnohí ďalší utrpeli zranenia.
Žalobu podala posádka lode Negra Francisca Duarte II na federálnom súde v meste Pittsburgh v štáte Pensylvánia. Okrem finančného odškodnenia žiada od súdu, aby nariadil Spojeným štátom ukončiť útoky na lode v Karibskom mori a Tichom oceáne.
Americká vláda sa opakovane prihlásila k útokom proti osobám, ktoré označuje za narkoteroristov. Tvrdí však, že nemá informácie o tom, že by v rámci operácie Southern Spear zaútočila na loď Negra Francisca Duarte II či potopila ďalšie dve ekvádorské plavidlá. Denník The Washington Post v auguste informoval, že dané lode sa stali terčom operácie americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA).
Podľa žaloby na loď zaútočili dva ozbrojené drony vypustené z plavidla prevádzkovaného Spojenými štátmi. Pri útoku bola loď zapálená a dvaja zo 16 členov posádky utrpeli vážne popáleniny. Všetci námorníci museli skočiť do mora a následne sa dostať do malých záchranných člnov.
Členovia posádky sa podľa vlastných slov pokúsili dostať k neďalekej rybárskej lodi, aby požiadali o pomoc. Namiesto toho narazili na uniformovaných ozbrojených mužov hovoriacich po anglicky, ktorí ich neskôr previezli na salvádorskú loď, ktorá ich po siedmich dňoch dopravila do prístavu v Salvádore.
Americké Južné velenie (SOUTHCOM) uviedlo, že od konca augusta do polovice septembra v Tichom oceáne zachytilo a potopilo najmenej osem ekvádorských lodí. Podľa neho slúžili ako zásobovacie miesta pre pašerákov drog napojených na ekvádorský zločinecký gang Los Choneros.
Na palubách týchto plavidiel bolo dohromady približne 160 ľudí. Organizácia Human Rights Watch (HRW) uviedla, že 56 z nich prepustili bez vznesenia obvinení na základe rozhodnutia súdu a ďalších 40 oslobodili pre nedostatok dôkazov. Päťdesiat ľudí čaká na súd a 14 nebolo formálne obvinených.
Podľa žaloby uskutočnili Spojené štáty od septembra 2025 celkovo 71 podobných útokov na lode v Tichom a Karibskom oceáne. Zahynulo pri nich najmenej 235 ľudí a mnohí ďalší utrpeli zranenia.