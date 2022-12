Skupina štátov chce od Iránu odškodnenie za zostrelenie letu do Kyjeva

Ottawa 28. decembra (TASR) — Skupina štátov pod vedením Kanady v stredu informovala, že "požiadali Irán, aby sa podrobil záväznej arbitráži v spore týkajúcom sa zostrelenia letu PS752". Malo by sa tak stať v súlade s multilaterálnou zmluvou o hrozbách pre civilné letectvo z roku 1971.



Ako uviedla agentúra AFP, v kauze letu PS752 ide o lietadlo spoločnosti Ukraine International Airlines, ktoré iránske jednotky zostrelili krátko po jeho štarte z Teheránu 8. januára 2020. Zahynulo všetkých 176 ľudí na palube, vrátane 85 kanadských občanov a osôb s trvalým pobytom.



Irán najprv svoju zodpovednosť za zostrelenie lietadla popieral, až o tri dni neskôr priznal, že jeho armáda omylom cielila na lietadlo Boeing 737-800 smerujúce do Kyjeva.



Kanada, Británia, Švédsko a Ukrajina sa teraz v mene rodín obetí domáhajú odškodnenia.



V spoločnom vyhlásení v stredu uviedli, že ak sa zainteresované strany do šiestich mesiacov nedohodnú na podmienkach zostavenia nezávislého rozhodcovského súdu, spor môže byť postúpený Medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu.



Skupina krajín obviňuje iránske revolučné gardy, že "nezákonne a úmyselne" vypálili na lietadlo dve rakety zem-vzduch.



Iránska organizácia pre civilné letectvo pri svojej obrane poukazuje na to, že pozemné jednotky, ktoré rakety vystrelili, boli v daný deň v stave pohotovosti. Ten bol vyhlásený pre prípad, ak by USA uskutočnili odvetu za iránske útoky na americké jednotky umiestnené v susednom Iraku. Tieto útoky boli reakciou na zabitie iránskeho generála Kásima Sulejmáního pri akcii amerického dronu v blízkosti letiska v Bagdade.