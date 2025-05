Skupina Suede sa začiatkom septembra vráti s albumom Antidepressants

Londýn 20. mája (TASR) - Anglická hudobná skupina Suede ohlásila vydanie svojho desiateho štúdiového albumu „Antidepressants“ a zverejnila videoklip k jeho hlavnému singlu „Disingtegrate“.



Album vyjde 5. septembra na značke BMG a skupina ešte v tom istom mesiaci odohrá sériu štyroch exkluzívnych koncertov v londýnskom Southbank Centre, informuje TASR podľa magazínu New Musical Express (NME).



Ide o nasledovníka ich dobre hodnoteného albumu „Autofiction“ z roku 2022. Ako naznačil pilotný singel, kapela bude v ešte väčšej miere využívať punkové vplyvy s „gotickou príchuťou“, ako to ukázalo aj nedávno zverejnené živé video k titulnej skladbe nového albumu.



„Ak bol Autofiction naším punkovým albumom, potom Antidepressants je našou post-punkovou platňou. Je o napätí moderného života, paranoji, úzkosti, neuróze. Všetci sa snažíme o spojenie v oddelenom svete. Chcel som, aby skladby vyvolávali takýto pocit. Ide o zlomenú hudbu pre zlomených ľudí," povedal spevák skupiny Brett Anderson (57).



„Byť v tejto kapele je skutočne vzrušujúce. Myslím si, že sa stále kreatívne posúvame dopredu,“ dodal. Avizovaný album bude obsahovať 11 piesní.



Suede preslávili v 90-tych rokov minulého storočia štyrmi všeobecne úspešnými albumami a tiež hitmi Animal Nitrate, Metal Mickey, Stay Together, Trash, Beautiful Ones, či Filmstar.