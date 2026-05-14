Skupina U2 prekvapila fanúšikov pri nakrúcaní videoklipu v Mexiku
Autor TASR
Mexico City 14. mája (TASR) – Írska skupina U2 v stredu ohromila miestnych obyvateľov aj turistov v historickom centre Mexika (Mexico City), kde nakrúcala video k svojmu nadchádzajúcemu singlu, informuje tlačová agentúra AFP. Rocková kapela pod vedením speváka Bona točila klip na streche starého autobusu, na ktorého čelnom skle bol nápis „Street of Dreams“ v španielčine – názov novej skladby.
Silný dážď, ktorý v utorok zasiahol mexické hlavné mesto, poškodil generátor používaný pri nakrúcaní a prinútil hudobníkov rýchlo vyhľadať úkryt v neďalekom dome. „Búrka poškodila zariadenie potrebné pre nakrúcanie. Zmätený, ale pohostinný sused však členov kapely prichýlil v čase obeda vo svojom dome a dovolil im vyjsť na balkón,“ napísala štvorica na Instagrame. Skupina počas dažďa predviedla spontánne vystúpenie na balkóne - k veľkej radosti zhromaždených.
Niektorí fanúšikovia boli vopred oslovení prostredníctvom sociálnych sietí, aby si zahrali vo videoklipe ako komparzisti, zatiaľ čo iní prišli na námestie Zócalo na poslednú chvíľu, aby na vlastné oči zazreli slávnych rockerov.
Starostka Mexico City Clara Brugadová sa v stredu stretla s kapelou a na platforme X napísala: „V mene lásky som privítala Bona, The Edgea, Adama Claytona a Larryho Mullena Jr,“ pričom narážala na názov piesne U2 „Pride (In the Name of Love)“.
Skupina má na Mexico City dobré spomienky – v decembri 1997 tu v rámci svetového turné PopMart Tour nakrútila koncertný film „PopMart: Live from Mexico City“. Záznam neskôr vyšiel aj na CD pod názvom „Hasta la Vista Baby! U2 Live from Mexico City“.
