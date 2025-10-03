< sekcia Zahraničie
Skupina vedúca protesty v Maroku žiada odvolanie vlády
Marocký premiér Azíz Achanúš sa vo štvrtok prihovoril verejnosti po prvý raz od začiatku protestov a vyhlásil, že jeho vláda je ochotná viesť dialóg a odpovedať na požiadavky protestujúcich.
Autor TASR
Rabat 3. októbra (TASR) - Skupina GenZ 212, ktorá iniciovala protivládne protesty v Maroku, v piatok vyzvala na odvolanie vlády. Protesty pokračovali aj vo štvrtok a podľa tamojších predstaviteľov si dosiaľ vyžiadali tri obete, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Žiadame odvolanie súčasnej vlády za jej zlyhanie pri ochrane ústavných práv Maročanov a pri reagovaní na ich sociálne požiadavky,“ uviedla skupina GenZ 212 - kolektív ľudí sformovaný nedávno na webovej platforme Discord. Samotní jeho organizátori zostávajú neznámi.
Tvrdí, že svoju požiadavku na odvolanie vlády zakladá na článku ústavy, ktorý udeľuje kráľovi právomoc vymenovať a odvolať predsedu vlády a členov vlády. Skupina tiež požaduje prepustenie všetkých osôb, ktoré polícia zadržala počas protestov.
Tieto požiadavky oznámila po nových demonštráciách za reformy v oblasti zdravotníctva a školstva, ktoré sa konali vo štvrtok. Protesty prebehli už šiesty deň po sebe, pričom boli prevažne pokojné, objavilo sa však aj zopár násilných incidentov. Spomínaná skupina, ktorá protesty iniciovala, sa od týchto incidentov dištancovala.
Protesty v tejto podľa AFP obvykle stabilnej krajine podnietil hnev nad sociálnou nerovnosťou, najmä po správach z minulého mesiaca o smrti ôsmich tehotných žien v štátnej nemocnici v meste Agadir. Mnoho Maročanov má pocit, že verejné zdravotníctvo a školstvo by sa mali zlepšiť.
Marocký premiér Azíz Achanúš sa vo štvrtok prihovoril verejnosti po prvý raz od začiatku protestov a vyhlásil, že jeho vláda je ochotná viesť dialóg a odpovedať na požiadavky protestujúcich. Oznámil tiež, že v noci na štvrtok zomreli počas protestov traja ľudia. Podľa hovorcu ministerstva vnútra títo demonštranti zomreli po tom, čo sa pokúsili vtrhnúť na miestnu policajnú stanicu.
Od začiatku protestov polícia zadržala stovky prevažne mladých ľudí. GenZ 212 vyzvala demonštrantov, aby sa zdržali násilia a protestovali pokojne. Podľa ministerstva vnútra však bolo počas protestov poškodených 80 verejných a súkromných zariadení a stovky áut.
„Žiadame odvolanie súčasnej vlády za jej zlyhanie pri ochrane ústavných práv Maročanov a pri reagovaní na ich sociálne požiadavky,“ uviedla skupina GenZ 212 - kolektív ľudí sformovaný nedávno na webovej platforme Discord. Samotní jeho organizátori zostávajú neznámi.
Tvrdí, že svoju požiadavku na odvolanie vlády zakladá na článku ústavy, ktorý udeľuje kráľovi právomoc vymenovať a odvolať predsedu vlády a členov vlády. Skupina tiež požaduje prepustenie všetkých osôb, ktoré polícia zadržala počas protestov.
Tieto požiadavky oznámila po nových demonštráciách za reformy v oblasti zdravotníctva a školstva, ktoré sa konali vo štvrtok. Protesty prebehli už šiesty deň po sebe, pričom boli prevažne pokojné, objavilo sa však aj zopár násilných incidentov. Spomínaná skupina, ktorá protesty iniciovala, sa od týchto incidentov dištancovala.
Protesty v tejto podľa AFP obvykle stabilnej krajine podnietil hnev nad sociálnou nerovnosťou, najmä po správach z minulého mesiaca o smrti ôsmich tehotných žien v štátnej nemocnici v meste Agadir. Mnoho Maročanov má pocit, že verejné zdravotníctvo a školstvo by sa mali zlepšiť.
Marocký premiér Azíz Achanúš sa vo štvrtok prihovoril verejnosti po prvý raz od začiatku protestov a vyhlásil, že jeho vláda je ochotná viesť dialóg a odpovedať na požiadavky protestujúcich. Oznámil tiež, že v noci na štvrtok zomreli počas protestov traja ľudia. Podľa hovorcu ministerstva vnútra títo demonštranti zomreli po tom, čo sa pokúsili vtrhnúť na miestnu policajnú stanicu.
Od začiatku protestov polícia zadržala stovky prevažne mladých ľudí. GenZ 212 vyzvala demonštrantov, aby sa zdržali násilia a protestovali pokojne. Podľa ministerstva vnútra však bolo počas protestov poškodených 80 verejných a súkromných zariadení a stovky áut.