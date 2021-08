Skupinu 26 Maďarov zrejme odviezlo z Afganistanu lietadlo NATO

Budapešť 18. augusta (TASR) - Skupina 26 maďarských pracovníkov bezpečnostných služieb, ktorá zabezpečovala ochranu holandského veľvyslanectva a uviazla v Kábule, v utorok zrejme opustila Afganistan na palube vojenského lietadla Boeing C-17 Globemaster. Informovalo o tom v stredu internetové vydanie denníka Magyar Hang.



Podľa denníka holandský rezort obrany na svojej webovej stránke potvrdil, že Severoatlantická aliancia nasadila dve vojenské transportné lietadlá C-17 z maďarskej základne NATO v Pápe, pričom prvému stroju sa v pondelok v Kábule nepodarilo pristáť. Druhý však v utorok večer v afganskej metropole už pristál a následne vzlietol so 40 pasažiermi, pričom podľa holandskej strany na palube neboli holandskí ani afganskí občania.



Toto lietadlo potom pristálo v Tbilisi, kde vystúpilo šesť občanov Gruzínska, ktorí pracovali v Kábule pre americkú bezpečnostnú firmu. V stredu ráno stroj z gruzínskeho hlavného mesta odletel do Turkmenistanu.



Štátny tajomník maďarského ministerstva zahraničných vecí Levente Magyar v utorok vyhlásil, že maďarská vláda sa postará o to, aby sa každý občan Maďarska bezpečne vrátil z Afganistanu do vlasti.



Magyar poznamenal, že v Kábule je aj skupina 26 maďarských pracovníkov bezpečnostných služieb, ktorí zaisťovali ochranu holandského veľvyslanectva. Podľa plánov by ich mal evakuovať jeden z vojenských spojencov Maďarska. Ak sa tak však nestane, potom sa aj o nich Maďarsko postará.



Po obsadení Kábulu príslušníkmi militantného hnutia Taliban holandskí diplomati okamžite opustili veľvyslanectvo, avšak maďarskí ochrankári tam uviazli. Podľa Magyara už prebiehajú rokovania o spôsobe ich evakuácie.