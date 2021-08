Skupinu maďarských občanov evakuovali z Afganistanu do Taškentu

Budapešť 18. augusta (TASR) - Skupinu 26 maďarských občanov, ktorí zaisťovali ochranu holandského veľvyslanectva v Kábule, v utorok evakuovali do Taškentu vojenskí spojenci Maďarska. Agentúru MTI o tom informovalo maďarské ministerstvo zahraničných vecí.



Podľa rezortu diplomacie títo Maďari sú zatiaľ v uzbekistanskom hlavnom meste.



Štátny tajomník maďarského ministerstva zahraničných vecí Levente Magyar v utorok vyhlásil, že maďarská vláda sa postará o to, aby sa každý občan Maďarska bezpečne vrátil z Afganistanu do vlasti. Neskôr dodal, že na tento účel spustí Maďarsko samostatnú záchrannú akciu. Magyar poznamenal, že okrem občanov Maďarska chce vláda pomôcť tým Afgancom a ich rodinám, ktorí poskytovali Maďarom napríklad tlmočnícke služby.



Štátny tajomník potvrdil, že transportné lietadlá z vojenskej leteckej základne v maďarskej Pápe vykonávajú úlohy súvisiace s Afganistanom, avšak dodal, že lietadlá sú pod velením NATO, preto o nich nemôže poskytnúť bližšie informácie.



Po obsadení Kábulu príslušníkmi militantného hnutia Taliban holandskí diplomati okamžite opustili veľvyslanectvo, avšak maďarskí ochrankári tam uviazli.



spravodajca TASR Ladislav Vallach