Skupinu Zelených v EP posilnili štyria talianski europoslanci

Brusel 9. decembra (TASR) - Politická skupina Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA) v Európskom parlamente (EP) sa v stredu rozrástla o štyroch talianskych europoslancov zo strany Hnutie piatich hviezd (M5S), čím sa počet jej členov zvýšil na 73.



Frakcia Zelení/EFA, ktorá po eurovoľbách z mája 2019 mala pôvodne 67 členov, aj po tomto rozšírení zostáva v poradí piatou najväčšou skupinou v EP, avšak už s rozdielom iba dvoch mandátov od euroskeptickej frakcie Identita a demokracia (ID).



Po tom, ako sa koncom septembra rozhodla k Zeleným pripojiť poľská europoslankyňa Sylwia Spureková, ktorá opustila frakciu socialistov a demokratov (S&D), do ekologicky zameraného parlamentného klubu zavítali aj Rosa D'Amatová, Ignazio Corrao, Eleonora Eviová a Piernicola Pedicini, ktorí svojim rozhodnutím názorovo "rozbili" 14-člennú delegáciu Hnutia piatich hviezd v EP.



Poslanci z M5S sa hneď po eurovoľbách pokúšali vytvoriť vlastnú politickú skupinu, ale nenašli dostatok spojencov a zostali v 29-člennej skupine Nezaradených (NI), čo znamená prakticky bez žiadneho politického vplyvu v EP.



Štvorica "odpadlíkov" z M5S v stredu oficiálne uviedla, že našla svoj domov u Zelených aj preto, lebo doteraz na mnohých otázkach spolupracovali aj za ne hlasovali práve s touto skupinou. Za svoje priority označili oblasť životného prostredia, zmenu klímy, biodiverzitu, sociálne práva, dobré životné podmienky zvierat a poľnohospodársku politiku. Zároveň dodali, že spolu so Zelenými majú spoločné aj hodnoty rodovej rovnosti, dialógu a tímovej práce.



Predseda skupiny Zelení/EFA Philippe Lamberts v oficiálnom stanovisku uviedol, že ide "o šťastný deň v Bruseli", a potvrdil, že s novoprišelcami jeho skupina už dlho spolu hlasovala a spolupracovala.



Šéfka delegácie M5S v europarlamente Tiziana Beghinová už pred stredajším odchodom štvorice svojich členov naznačila, že vedie rozhovory so socialistami a demokratmi (S&D) a liberálmi z Obnovme Európu (RE) ohľadom zaradenia sa do niektorej z vyprofilovaných politických rodín.