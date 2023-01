Skurkiewicz: Poľsko zrejme dodá Ukrajine tanky v najbližších týždňoch

Varšava 26. januára (TASR) - Poľsko by mohlo poslať tanky na Ukrajinu už v nasledujúcich týždňoch, uviedol vo štvrtok pre stanicu Radio Plus štátny tajomník poľského ministerstva obrany Wojciech Skurkiewicz, ktorého citovala aj britská televízia Sky News. Informuje o tom TASR.



Ukrajina by mala dostať tanky a ťažké obrnené vozidlá aj od Nemecka, Spojených štátov, Británie, Švédska a Holandska.



Nemecko avizovalo, že tanky na Ukrajinu by malo poslať do konca marca. Podobný časový rámec predostrela aj Británia.



Ukrajina chce dostať čo najviac západných zbraní pred očakávanou ruskou jarnou ofenzívou.