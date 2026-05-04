Skúškou z poľštiny sa v pondelok začali v Poľsku maturity
Písomná skúška pozostáva z troch častí - dvoch testov a slohovej práce.
Autor TASR
Varšava 4. mája (TASR) - Písomnou skúškou z poľského jazyka sa v pondelok v Poľsku začali tohtoročné maturity, ktoré absolvuje približne 344.800 stredoškolákov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Riaditeľ Centrálnej skúšobnej komisie Robert Zakrzewski informoval, že pred začiatkom maturít neevidovali žiadne nezrovnalosti, ktoré by mohli ovplyvniť ich priebeh. Počas skúšky sa však na sociálnych sieťach objavili fotografie častí maturitného testu. Zakrzewski upozornil, že v prípade dôvodného podozrenia z porušenia zákona môže komisia podať podnet na prokuratúru.
Písomná skúška pozostáva z troch častí - dvoch testov a slohovej práce. Prvý test overuje schopnosť práce s publicistickými alebo populárno-náučnými textami, druhý je zameraný na dejiny literatúry. Súčasťou skúšky je aj napísanie eseje na jednu z dvoch ponúknutých tém.
Maturanti po skúškach povedali, že témami slohových prác bol vplyv práce na človeka a jeho okolie či otázka významu človeka pre druhých a jeho vnímania spoločnosťou.
Úlohy v testoch sa zase týkali napríklad rozdielov medzi digitálnym a tradičným zaznamenávaním informácií či literárnych diel ako Lalka od Boleslawa Prusa a Ferdydurke od Witolda Gombrowicza. Maturanti museli pri písaní práce vychádzať aj z povinnej literatúry a širšieho kontextu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
