Skúšobný let rakety Starship opäť odložili, tentokrát kvôli počasiu
Autor TASR
Washington 26. augusta (TASR) - Plánovaný desiaty skúšobný let rakety Starship spoločnosti SpaceX bol v pondelok krátko pred štartom opäť odložený, tentokrát kvôli nepriaznivému počasiu, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Odvolávame dnešný pokus o skúšobný let kvôli počasiu,“ uviedla spoločnosť SpaceX, ktorej šéfom je miliardár Elon Musk, na platforme X a dodala, že tím hľadá ďalší vhodný termín na štart.
Starship mala odštartovať na približne hodinový skúšobný let zo základne SpaceX v americkom štáte Texas.
Skúšobný let najväčšieho raketového systému v histórii kozmonautiky bol odložený krátko pred štartom aj v nedeľu. Spoločnosť vtedy oznámila, že test bezpilotnej nosnej rakety Starship sa bude môcť uskutočniť až po vyriešení problému s pozemnými systémami.
Tento raketový systém je väčší ako Socha slobody v New Yorku. Pozostáva z dvoch častí, ktoré sa po štarte oddelia: asi 70-metrového prvého stupňa Super Heavy a druhého stupňa nazvaného rovnako Starship, ktorý má zhruba 50 metrov a je tiež vesmírnou loďou.
Obe časti sú vyvíjané tak, aby sa po návrate a Zem dali znova použiť. Americká vesmírna agentúra NASA chce pomocou Starship vyslať astronautov na Mesiac, zatiaľ čo cieľom SpaceX je dostať sa jedného dňa na Mars.
Starship po prvý raz testovali v apríli 2023, keď raketa po niekoľkých minútach explodovala. Pri ďalších skúškach sa horný stupeň dostal do vesmíru a kontrolovane pristál v Indickom oceáne. Medzičasom však viaceré skúšobné lety výrazne zaostali za očakávaniami, dodala DPA.
