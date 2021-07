Skúšobný let Starlinera odložili po tom, čo ruský modul vychýlil ISS

New York 30. júla (TASR) - Piatkový skúšobný bezpilotný let kozmickej lode Starliner spoločnosti Boeing, ktorá sa mala spojiť s Medzinárodnou vesmírnou stanicou (ISS), odložili na neurčito. Stalo sa tak po tom, ako sa trysky ruského modulu Nauka (Veda) neočakávane spustili krátko po jeho štvrtkovom pripojení k ISS a stanicu vychýlili, informovali agentúra AFP a AP.



"NASA a Boeing sa rozhodli upustiť od piatkového skúšobného štartu misie Orbital Flight Test-2. Štartovacie tímy v súčasnosti posudzujú ďalšiu možnú príležitosť (k štartu). Tento krok umožní tímu Medzinárodnej vesmírnej stanice pokračovať v kontrolách modulu Nauka (ruskej vesmírnej agentúry) Roskosmos, ktorý prednedávnom dorazil, ako aj zabezpečiť pripravenosť stanice na príchod Starlinera," píše sa vo vyhlásení Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).



Skúšobný let pôvodne plánovaný na piatok má byť podľa AFP odložený najmenej do 3. augusta. Medzitým bude prebiehať vyšetrovanie incidentu.



Trysky modulu Nauka sa neočakávane spustili krátko po tom, ako sa modul pripojil k ISS, čím spôsobili vychýlenie stanice o 45 stupňov z jej normálnej polohy. NASA neskôr na sociálnej sieti Twitter uviedla, že posádka stanice počas incidentu nebola v ohrození a stanicu sa podarilo dostať späť do pôvodnej polohy. NASA tiež uviedla, že v prípade potreby evakuácie posádky ISS bola pripravená loď Dragon spoločnosti SpaceX, ktorá je momentálne k stanici taktiež pripojená.