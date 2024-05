Skúter z milostnej aféry prezidenta Hollanda sa predal za 25.000 eur

Montbazon 26. mája (TASR) - Skúter, ktorý kedysi použil francúzsky prezident Francois Hollande na nočný výjazd za svojou milenkou - herečkou Julie Gayetovou -, sa v nedeľu na aukcii vo Francúzsku predal za 20.500 eur.



Ako pripomenula agentúra AFP, škandál vypukol v roku 2014, keď francúzsky magazín Closer napísal, že Hollande, ktorý vtedy žil s novinárkou Valérie Trierweilerovou, tento skúter bežne využíval, aby mohol stráviť noc so svojou 41-ročnou milenkou Julie Gayetovou. Closer vtedy zverejnil aj fotografie trojkolesového skútra striebristosivej farby značky Piaggio MP3 125.



Dražba tohto najslávnejšieho skútra vo Francúzsku sa konala v nedeľu na zámku v meste Montbazon na západe Francúzska. Aukciu organizoval aukčný dom Rouillac a trvala len desať minút.



Skúter kúpil Denis Breheret, ktorý je majiteľom múzea áut v mestečku Jallais, kde chce skúter vystaviť, aby si ho "užil každý", pretože "je súčasťou francúzskych dejín".



"Budem ho vystavovať medzi 120 vozidlami, ktoré už vlastním," objasnil Breheret. Dodal, že v zbierke má vozidlá od roku 1922 až po súčasnosť.



Prvým majiteľom skútra bol Elyzejský palác - sídlo francúzskych prezidentov -, ktorý ho v roku 2015 predal.



Vyvolávacia cena skútra na nedeľnej aukcii bola 10.000 eur. "Je to Rolls Royce medzi skútrami, ale jeho hodnota na trhu ojazdených vozidiel sa odhaduje len na 1300 až 4000 eur," uviedol dražiteľ Aymeric Rouillac.



Hollande sa v roku 2022 s Gayetovou oženil. Pred vzťahom s novinárkou Trierweilerovou žil tri desaťročia so socialistickou političkou a niekdajšou prezidentskou kandidátkou Segolene Royalovou, s ktorou majú štyri deti.