Skvelé správy: V Českom Švajčiarsku sa blížia k uhaseniu požiaru

Praha 5. augusta (TASR) - Hasenie požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko, ktorý horí už 13. deň, sa dostáva do záverečnej fázy. Hasiči pôvodne očakávali, že oheň uhasia už dnes. Hasenie ale komplikuje počasie. Uviedol to v piatok na tlačovom brífingu generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru ČR Vladimír Vlček, informuje TASR.



Vo štvrtok sa mali špeciálne vycvičení lezci zlaniť v nedostupnom teréne pri Pravčickej bráne. Vrtuľníky však rozfúkavali ohniská, čím by sa požiar znovu mohol výrazne šíriť. Plamene sa v noci rozhoreli aj priamo nad Hřenskom, do rána sa ho podarilo uhasiť.



Nové skryté ohniská sa podľa Vlčka objavujú neustále. Oheň sa šíri koreňovým systémom, a preto sa dostáva aj na miesta, kde predtým nehorelo. Aktuálna plocha zásahu je 398 hektárov, uviedol šéf hasičov.



Do hasiacich prác sa opäť zapoja lietadlá z Talianska, ktoré v piatok pristáli na letisku vo Vodochodoch. Vystriedajú lietadlá Air Tractor, ktoré sa po týždni vrátia do Švédska.



V Českom Švajčiarsku naďalej zostávajú aj slovenskí hasiči. V piatok ich navštívil prezident slovenského Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek spolu s Dušanom Timkom, krajským riaditeľom HaZZ v Bratislave. "Slovenskí leteckí hasiči odvádzajú skvelú prácu a ich pomoc si nesmierne vážime," adresovali Mikuláškovi vďaku českí hasiči.



Hasiči budú pokračovať v stratégií hasenia takzvanými vláčikmi, pri ktorej zhadzujú vodu rýchlo po sebe na rovnaké miesto. Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko vypukol 24. júla, aktuálne na mieste zasahuje viac ako tisíc hasičov.