Sky News: Britský premiér Sunak by mohol vo štvrtok navštíviť Izrael

Londýn 17. októbra (TASR) — Britský premiér Rishi Sunak zrejme tento týždeň navštívi Izrael. Informovala o tom v utorok spravodajská televízia Sky News bez uvedenia zdroja tejto informácie.



Podľa Sky News by Sunak do Izraela mohol odcestovať už vo štvrtok. Zastaviť by sa mohol aj v Jordánsku a Egypte.



Návšteva britského premiéra by prípade uskutočnenia nasledovala deň po tom, čo v stredu do Izraela pricestuje americký prezident Joe Biden, ktorý absolvuje rokovania s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Následne sa Biden v jordánskej metropole Ammán stretne aj s palestínskym lídrom Mahmúdom Abbásom, egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím a jordánskym kráľom Abdalláhom II.