Analýza: Pomoc Humanitárnej nadácie pre Gazu je spojená s úmrtiami

Gaza 3. júla (TASR) - Distribúcia pomoci v Pásme Gazy, ktorú zabezpečuje Spojenými štátmi a Izraelom podporovaná Humanitárna nadácia pre Gazu (GHF), je podľa analýzy stanice Sky News zverejnenej vo štvrtok spojená s výrazným nárastom úmrtí v tejto vojnou zničenej palestínskej enkláve, píše TASR.



GHF distribuuje pomoc približne od konca mája po tom, čo Izrael zdvihol 11 týždňov trvajúcu blokádu pomoci. Táto organizácia distribuuje pomoc na štyroch miestach v Pásme Gazy, pričom tri sa nachádzajú na juhu palestínskeho územia. Tento systém pomoci od samého začiatku čelí kritike a OSN či iné veľké humanitárne skupiny odmietli spolupracovať s GHF. Počas predchádzajúceho systému distribuovala OSN pomoc prostredníctvom stoviek miest na celom území.



Gazské ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že dovedna 600 Palestínčanov zahynulo v blízkosti distribučných centier GHF v snahe získať pomoc.



Šéf GHF Johnnie Moore spochybnil, že by uvedené úmrtia súviseli s operáciami nadácie. „Takmer všetko, čo sa udeje v Pásme Gazy, sa stane v blízkosti niečoho,“ tvrdí. „Naše úsilie skutočne funguje napriek dezinformačnej kampani, ktorá je veľmi zámerná a má za cieľ zastaviť naše úsilie,“ uviedol Moore. Dodal, že GHF „chce len kŕmiť Gazanov“.



Nová analýza Sky News však ukazuje, že počet úmrtí v Pásme Gazy stúpol v dňoch s väčším počtom distribúcií GHF. Počas dní, keď GHF uskutoční dve alebo menej distribúcií, hlásia zdravotnícki predstavitelia v priemere 48 úmrtí a 189 zranení v enkláve. Pri piatich alebo šiestich distribúciách denne hlásia úrady takmer trikrát viac obetí.



Sky News tvrdí, že zo 77 distribúcií GHF medzi 5. júnom a 1. júlom sa 23 z nich (30 percent) skončilo správami o incidentoch, ktoré si vyžiadali obete. V jednom z miest v strednej časti Pásma Gazy hlásili obete streľby izraelských jednotiek až pri polovici všetkých distribúcií. Jeden z incidentov s najväčším počtom obetí (31) evidujú z 24. júna. Izraelské sily podľa očitých svedkov spustili paľbu na ľudí blížiacich sa k nákladným autám s potravinami.



Predstaviteľ Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) Sam Rose opísal súčasný distribučný proces ako nekontrolovateľný. „Robia to tak, že naskladajú škatule na zem a ľudia sa potom hrnú dnu,“ konštatoval.



Analýza Sky News naznačuje, že k problému môže prispievať aj zlá komunikácia zo strany GHF. Skupina totiž medzi 19. júnom a 1. júlom oznámila 86 percent distribúcií pomoci menej ako 30 minút pred ich začiatkom. Každá piata distribúcia nebola vôbec oznámená pred otvorením miesta.



Problémom sú aj cesty smerom k distribučným miestam, ktoré GHF odporúča Palestínčanom. Jedna mapa totiž uvádza, že Palestínčania majú ísť úzkou poľnohospodárskou cestou, ktorá už neexistuje, ďalšie zas uvádzajú miesta čakania na pomoc, ktoré sa nachádzajú hlboko vo vnútri bojových zón. Na mapách nie sú jasne vyznačené hranice bojových zón a nie je určené, kedy je pre Palestínčanov bezpečné do nich vstúpiť.



Ďalším problémom je aj vzdialenosť medzi miestom čakania a miestom poskytovania pomoci, pričom zvyčajne ide o viac než kilometer. Mnohí Palestínčania sa tak nestihnú dostať k potravinám, ktoré sa zvyčajne minú už do deviatich minút od otvorenia centra distribúcie.