Sky News: Európske štáty vypracovali protinávrh k plánu pre Ukrajinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

USA vo štvrtok odovzdali Ukrajine 28-bodový mierový plán

Autor TASR
Ženeva 23. novembra (TASR) - Európske štáty vypracovali protinávrh k mierovému plánu Spojených štátov pre Ukrajinu, uviedli to v nedeľu pre stanicu Sky News zdroje z Európskej únie. Tento protinávrh plánujú predstaviť na nedeľňajšom stretnutí so zástupcami USA a Ukrajiny v Ženeve, píše TASR.

USA vo štvrtok odovzdali Ukrajine 28-bodový mierový plán, pričom americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že „vhodným“ termínom na to, aby sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj k dohode vyjadril, je štvrtok 27. novembra, keď USA oslavujú Deň vďakyvzdania.

Zelenskyj v piatok povedal, že nasledujúci týždeň bude pre Kyjev veľmi náročný, pretože Ukrajina pri americkom mierovom pláne stojí pred rozhodnutím, či stratí svoju dôstojnosť, alebo bude riskovať stratu svojho kľúčového partnera - USA.

Tento 28-bodový návrh, ktorého znenie zverejnili viaceré svetové médiá, okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO. Spojené štáty a ich európskych spojenci majú za to Ukrajine poskytnúť bezpečnostné záruky.

Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustem Umerov v sobotu oznámil, že v nadchádzajúcich dňoch sa budú v Ženeve konať rokovania ukrajinských a amerických predstaviteľov spoločne s partnermi Ukrajiny o americkom mierovom pláne. Médiá následne informovali, že stretnutie zástupcov Ukrajiny s predstaviteľmi Británie, Francúzska a Nemecka sa uskutoční už v nedeľu a do Švajčiarska priletia aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec prezidenta USA Steve Witkoff, ktorí sa podieľali na tvorbe amerického mierového plánu.
