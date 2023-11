Sky News: Hamas zverejnil podmienky dohody o prímerí s Izraelom

Gaza 22. novembra (TASR) - Hnutie Hamas v stredu zverejnilo vyhlásenie o dohode o prímerí s Izraelom s konkrétnymi podmienkami vrátane prepustenia rukojemníkov či obmedzenia leteckej dopravy v Pásme Gazy. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice Sky News.



"Po niekoľkých dňoch rokovaní oznamujeme... dosiahnutie dohody o humanitárnom prímerí v rozpätí štyroch dní," uviedlo hnutie vo vyhlásení. Konštatovalo, že tento výsledok je potvrdením vytrvalého úsilia Kataru a Egypta.



Dohoda zahŕňa prímerie v Pásme Gazy ustanovené oboma stranami a zintenzívnenie vstupu vozidiel s humanitárnou pomocou, zdravotníckymi potrebami či palivom do všetkých oblastí Pásma Gazy. Jej súčasťou je aj prepustenie 50 izraelských žien a detí vo veku do 19 rokov, ktorých držia ako rukojemníkov v Gaze, výmenou za prepustenie 150 palestínskych žien a detí väznených v Izraeli.



V južnej časti Pásma Gazy nebude počas štyroch dní žiadny pohyb izraelskej leteckej dopravy a na severe pásma bude táto doprava v týchto dňoch povolená len v čase od 10.00 h do 16.00 h miestneho času. Dohoda tiež zahŕňa slobodu pohybu civilistov, najmä po hlavnej dopravnej tepne v enkláve.