Sky News: Izrael poslal drúzom do sýrskej Suwajdy zdravotnú pomoc

Damask 21. júla (TASR) - Izrael poslal naliehavú lekársku pomoc drúzskej komunite v sýrskom meste Suwajdá, uviedla izraelská verejnoprávna televízia Kan. Pomoc do oblasti zaslal aj Červený polmesiac. TASR o tom informuje podľa pondelňajších správ stanice Sky News a agentúry AFP.



Izrael pomoc koordinoval s Washingtonom a Damaskom po oznámení, že izraelské ministerstvo zdravotníctva plánuje poslať do Suwajdy zdravotnícke vybavenie a lieky. Týždeň po nepokojoch do oblasti vyslal svoje konvoje s pomocou aj Sýrsky Červený polmesiac. Podľa organizácie poskytol 3000 fliaš vody, chlieb, jedlo v konzervách a 200 kanistrov paliva. Dobrovoľníci zároveň pomáhajú v 25 núdzových centrách v desiatich oblastiach.



Nepokoje v meste Suwajdá a jeho okolí vypukli 13. júla, keď sa do ozbrojeného sporu dostali miestne drúzske milície a členovia sunnitských beduínskych klanov. Do konfliktu sa následne zapojili ozbrojené zložky novej sýrskej vlády podporujúce beduínov, ozbrojené kmene z iných častí krajiny, ako aj Izrael, ktorý sa postavil na stranu drúzov. V oblasti platí od sobotňajšieho rána krehké prímerie vyhlásené prezidentom Ahmadom Šarom. Beduíni v nedeľu zároveň oznámili, že sa stiahli z mesta.



Sýrske úrady v pondelok evakuovali beduínske rodiny zo Suwajdy. Podľa štátnej tlačovej agentúry SANA by sa to malo týkať 1500 osôb z beduínskych kmeňov. Presunú ich do prijímacích centier v susednej provincii Dará a do hlavného mesta Damask v koordinácii so sýrskym Červeným polmesiacom.



Podľa údajov Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) si zrážky vyžiadali 1120 obetí. V ústrednej nemocnici v Suwajde čakajú stále desiatky tiel na identifikáciu. „Odovzdali sme už 361 tiel ich rodinným príslušníkom, no máme tu stále 97 neidentifikovaných obetí,“ uviedol predstaviteľ nemocnice.



Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) uviedol, že nemocnice a zdravotné strediská v provincii Suwajdá sú mimo prevádzky. „Správy o nepochovaných telách vyvolávajú vážne obavy o verejné zdravie,“ zdôraznil a doplnil, že humanitárny prístup do provincie zostáva naďalej veľmi obmedzený.