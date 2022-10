Sky News: Putin vzdoruje kritike svojich blízkych spolupracovníkov

Moskva 26. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin je v súvislosti s nedostatočným postupom vojenskej invázie na Ukrajine vystavený narastajúcemu tlaku zo strany svojich najbližších spolupracovníkov. S odvolaním sa na vojenských analytikov o tom v stredu informovala stanica Sky News.



Inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo svojej najnovšej správe uvádza, že niektorí členovia Putinovho najužšieho okruhu šéfa Kremľa "priamo konfrontovali".



Americké noviny The Washington Post citovali spravodajské služby USA, podľa ktorých miliardár Jevgenij Prigožin, financujúci Vagnerovu skupinu, v súkromnej konverzácii ostro kritizoval ruské ministerstvo obrany. Samotný Prigožin popiera, že by niekedy kritizoval ruské ozbrojené sily, avšak na verejnosti opakovane slovne útočil na rezort obrany.



Vagnerova skupina je fakticky súkromná armáda, ktorá podľa Západu bojuje za záujmy Kremľa v rôznych zónach konfliktu vo svete. Prigožin údajne obvinil armádu, že sa vo veľkej miere spolieha na žoldnierov z jeho skupiny, pričom ich nedokázala financovať ani poskytnúť potrebné zdroje.



Sky News ďalej píše, že nespokojnosť s postupom ofenzívy na Ukrajine vyjadrili aj ďalší predstavitelia. Čečenský vodca Ramzan Kadyrov uviedol, že ruská odozva na útoky Ukrajincov je "slabá", a dodal, že Moskva by mala "vymazať ukrajinské mestá z povrchu zeme".