Sky News ruší televíznu debatu kandidátov na post lídra konzervatívcov

Londýn 18. júla (TASR) - Britská spravodajská stanica Sky News zrušila na utorok naplánovanú debatu kandidátov na post lídra britskej Konzervatívnej strany po tom, ako dvaja z nich odmietli účasť. Výber lídra konzervatívcov pokračuje v pondelok tretím kolom a britský parlament hlasuje aj o dôvere vláde. TASR správu prevzala z webovej stránky Sky News.



Účasť na debate odmietol bývalý minister financií Rishi Sunak a ministerka zahraničných vecí Liz Trussová. Konzervatívni poslanci údajne vyjadrili znepokojenie v spojitosti s ujmou, ktorú tieto debaty spôsobujú imidžu strany, pretože odhaľujú nezhody a roztržky, píše Sky News.



Opozičné strany však kandidátov kritizujú za to, že sa vyhýbajú podrobnému výsluchu.



Konzervatívci začali minulý týždeň sériu hlasovaní s cieľom zvoliť nového lídra strany. Súčasný predseda a zároveň britský premiér Boris Johnson začiatkom júla oznámil, že odstupuje.



Do tretieho kola postúpil z prvého miesta Rishi Sunak (101 hlasov). Druhá bola štátna tajomníčka na ministerstve medzinárodného obchodu Penny Mordauntová s 83 hlasmi. Tretia Trussová dostala 64 hlasov. Za ňou nasledujú Kemi Badenochová (49 hlasov), ktorá šéfovala vládnemu úradu pre rovnosť príležitostí, a predseda zahraničného výboru Dolnej snemovne Tom Tugendhat (32 hlasov). Hlasovanie sa začalo o 17.00 h miestneho času (18.00 h SELČ) a výsledok by mal byť známy okolo 20.00 h miestneho času, píše Sky News.



Johnson plánuje vo funkcii zostať, až kým nebude známe meno nového lídra konzervatívcov a zároveň premiéra. Malo by sa tak stať do 5. septembra.



Britská vláda v pondelok čelí aj hlasovaniu o dôvere v Dolnej snemovni britského parlamentu. Hlasovanie iniciovali sami konzervatívni poslanci v reakcii na výzvy opozície, aby Johnson z funkcie odišiel okamžite, píše Sky News. Toto hlasovanie sa môže predĺžiť až do 22.00 h (23.00 h SELČ).



Prípadný pád vlády by takmer s určitosťou viedol k novým parlamentným voľbám, to by si však vyžadovalo podporu výrazného počtu konzervatívnych poslancov - čo sa neočakáva, komentuje Sky News.