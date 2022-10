Sky News: Ruskí záložníci si musia sami kupovať nepriestrelné vesty

Londýn/Moskva 15. októbra (TASR) - Ruskí záložníci si pravdepodobne musia sami kupovať nepriestrelné vesty. Ceny výstroja v online obchodoch totiž v uplynulých mesiacoch rapídne stúpli. V sobotu to uviedlo britské ministerstvo obrany. TASR správu prevzala zo stanice Sky News.



Ministerstvo oznámilo, že moderné nepriestrelné vesty typu 6B45, ktoré by mali byť súčasťou štandardnej vojenskej výbavy, sa na internete predávajú za 40.000 rubľov (približne 650 eur) za kus, pričom v ešte v apríli bola cena jednej vesty 12.000 rubľov (takmer 200 eur).



Ruský prezident Vladimir Putin v septembri vyhlásil čiastočnú mobilizáciu obyvateľstva. Tamojší minister obrany Sergej Šojgu následne uviedol, že bude mobilizovaných 300.000 záložníkov ruských ozbrojených síl.



Podľa britského rezortu obrany je však vybavenie mobilizovaných záložníkov "určite horšie, než terajšia aj tak nedostatočná výbava ruských jednotiek, ktoré už boli do boja vyslané". Stanica Sky News dodáva, že podľa vyjadrenia viacerých odborníkov nie sú záložníci na boj na frontovej línii náležite pripravení.



Putin podľa svojho piatkového vyjadrenia očakáva, že mobilizačná činnosť bude ukončená do dvoch týždňov, keďže sa už "zmobilizovalo 222.000 ľudí z 300.000".