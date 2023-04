Sky News: Rusko núti lekárov z okupovaných oblastí pridať sa do armády

Moskva 24. apríla (TASR) - Rusko núti lekárov v okupovaných oblastiach, aby sa pridali do armády. Dôvodom je akútny nedostatok ruského zdravotníckeho personálu na bojisku. V pondelok to uviedol generálny štáb ukrajinskej armády. TASR správu prevzala z televízie Sky News.



Ruské jednotky v okupovanom meste Berďansk v Záporožskej oblasti na Ukrajine nútia miestnych lekárov, ktorí dostali ruské cestovné doklady, aby sa zapísali do vojenskej služby. Ruskí vojaci majú údajne "katastrofálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov na bojiskách".



Rusi sa lekárom vyhrážajú, že ak do vojenskej služby odmietnu nastúpiť, prídu o prácu.



Sky News pripomína, že Berďansk okupujú ruské jednotky od vlaňajšieho februára. Už približne mesiac po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa začali objavovať informácie, že ruskí vojaci rozdávajú obyvateľom mesta ruské pasy.



Aj britské tajné služby v pondelok uviedli, že Rusko využíva v okupovaných častiach Ukrajiny cestovné pasy ako nástroj "rusifikácie". Obyvatelia okupovaných častí Chersonskej oblasti boli údajne "varovaní, že tí, ktorí do 1. júna 2023 neakceptujú ruský pas, budú 'deportovaní' a ich majetok zhabaný", spresnilo ministerstvo.