Sky News: Rusko za drony poskytlo Iránu 140 mil. eur a západné zbrane

Londýn 8. novembra (TASR) - Rusko vyplatilo Iránu za bojové drony 140 miliónov eur v hotovosti a dodalo mu britské a americké zbrane, ukoristené vo vojne na Ukrajine. V utorok to napísala britská spravodajská stanica Sky News, informuje TASR.



Moskva 20. augusta v skorých ranných hodinách letecky tajne prepravila do Teheránu hotovosť, britskú protitankovú raketu NLAW, americkú protitankovú strelu Javelin a protilietadlovú raketu Stinger, povedal nemenovaný zdroj. Zbrane boli súčasťou zásielky britskej a americkej vojenskej techniky určenej pre ukrajinskú armádu, ktorá "padla do rúk Rusom".



Iránska armáda tak bude môcť skúmať ich technológie a využiť pre svoj arzenál zbraní, domnieva sa zdroj televízie Sky News, ktorý si želal ostať v anonymite. "Pravdepodobne budú reverzne skonštruované a použité v budúcich vojnách," povedal.



Podľa tohto zdroja Teherán ako protihodnotu dodal Moskve viac ako 160 bezpilotných lietadiel, vrátane 100 bojových dronov Šáhid-136. Zdroj televízie Sky News navyše tvrdí, že Irán sa s Ruskom dohodol na ďalšom predaji dronov v hodnote 200 miliónov eur. Teherán ani Moskva bezprostredne nereagovali na žiadosť Sky News o vyjadrenie.



Ukrajina a jej spojenci tvrdia, že ruská armáda používa pri útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru iránske bezpilotné lietadlá. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v októbri takéto tvrdenia poprel.



Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján v sobotu po prvý raz priznal, že Irán Rusku dodal bojové drony. Podľa jeho slov však išlo len o obmedzené množstvo ešte pred začiatkom vojny na Ukrajine. Zároveň poprel ďalšie dodávky zbraní či rakiet v období po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.