Sky News: Ruským vojakom veliteľ hrozil, že ich na mieste zastrelia

Moskva 15. marca (TASR) - Zachytená ruská rádiokomunikácia naznačuje, že niektorí ruskí vojaci sú nútení k boju pod hrozbou zastrelenia. Vyplýva to zo zistení medzinárodnej spravodajskej komunity InformNapalm, informuje televízia Sky News.



V jednej zo zachytených komunikácií podľa InformNapalmu vydáva nemenovaný veliteľ rozkaz skupine ruských vojakov, aby prešli do útoku - inak podľa jeho slov riskujú, že budú zastrelení odzadu.



"Rozkaz zhora: tí, ktorí sa nezúčastnia na ofenzíve, budú na mieste zastrelení... Bez akejkoľvek kritiky nás... zastrelia, ak neurobíme všetko (čo oni chcú). Odovzdajte to ďalej; ak nebudú pokračovať, celá skupina bude mať problémy," uviedol údajne veliteľ.



Podľa stanice Sky News ide zrejme o prvý dôkaz použitia takejto taktiky zo strany ruských síl.