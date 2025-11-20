< sekcia Zahraničie
Starmer podľa médií navštívi koncom januára Čínu
Starmerova labouristická vláda sa snaží s Čínou zlepšiť vzťahy s cieľom prilákať nové zahraničné investície.
Autor TASR
Londýn 20. novembra (TASR) - Britský premiér Keir Starmer podľa informácií televízie Sky News koncom januára absolvuje pracovnú návštevu Číny. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry Reuters.
Starmerova labouristická vláda sa snaží s Čínou zlepšiť vzťahy s cieľom prilákať nové zahraničné investície, uvádza Reuters. Naďalej ich však ovplyvňujú vzájomné obvinenia zo špionáže. Posledným predsedom britskej vlády, ktorý Čínu navštívil, bola Theresa Mayová ešte v roku 2018.
Kancelária predsedu vlády vo štvrtok uviedla, že o akýchkoľvek cestovných plánoch Starmera bude informovať ako zvyčajne. Návšteva by sa mala uskutočniť len niekoľko týždňov po tom, čo by britská vláda mala rozhodnúť o schválení alebo neschválení výstavby čínskeho veľvyslanectva v Londýne.
Nová čínska ambasáda podľa kritikov predstavuje bezpečnostnú hrozbu. Britská kontrarozviedka MI5 tento týždeň vydala varovanie pre poslancov pred pokusmi čínskych agentov zhromažďovať o nich informácie a ovplyvňovať ich činnosť.
Britská prokuratúra v septembri zastavila stíhanie dvoch Britov obvinených zo špionáže poslancov v prospech Číny. Odôvodnila to tým, že vláda neposkytla jasné dôkazy o tom, že by Peking predstavoval hrozbu pre národnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva.
Zastavenie vyšetrovania viedlo k obvineniam opozície, že Starmer uprednostňuje zlepšenie vzťahov s Čínou pred národnou bezpečnosťou. Vláda tieto tvrdenia odmietla.
