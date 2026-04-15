Sky News: USA a Irán pravepodobne obnovia rokovania budúci týždeň
Washington 15. apríla (TASR) - Spojené štáty a Irán pravdepodobne obnovia rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe na budúci týždeň v Pakistane. Uviedla to v stredu spravodajská stanica Sky News, píše TASR.
Ďalšie kolo rokovaní sa tak uskutoční po predchádzajúcich rozhovoroch, ktoré sa uplynulý víkend v Islamabade skončili bez dohody. Očakáva sa, že aj toto stretnutie bude v pakistanskom hlavnom meste.
V podobnom duchu o tom informoval tiež denník The Wall Street Journal (WSJ), ktorý uviedol, že Spojené štáty a Irán sa v princípe dohodli na stretnutí, ešte však musia určiť presný dátum alebo miesto.
Iránska štátna televízia medzičasom informovala, že do Teheránu prišla pakistanská delegácia vedená hlavným veliteľom ozbrojených síl Ásimom Munírom, píše agentúra AFP.
Došlo k tomu po tom, ako islamská republika potvrdila, že vyjednávanie s USA prostredníctvom Pakistanu pokračovalo aj po rokovaniach v Islamabade.
Pakistanskú delegáciu, ktorá podľa štátnej televízie priniesla nové posolstvo z Washingtonu, prijal šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí.
Teherán podľa slov hovorcu ministerstva zahraničných vecí Esmáíla Bakájího od Spojených štátov a Izraela požaduje zmiernenie uvalených sankcií a platenie vojnových reparácií. Právo na obohacovanie uránu je podľa neho „nespochybniteľné“, ale je možné rokovať o jeho úrovni.
Nemenované zdroje pre agentúru AP uviedli, že sprostredkovatelia sú blízko k dosiahnutiu dohody o predĺžení prímeria medzi USA a Iránom o ďalšie dva týždne. Súčasný pokoj zbraní platí do 22. apríla.
