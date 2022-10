Rusko potvrdilo smrť prvých piatich mobilizovaných mužov na Ukrajine

Moskva/Londýn 13. októbra (TASR) - Úrady Čeľabinskej oblasti na Južnom Urale v európskej časti Ruska potvrdili smrť piatich ľudí, ktorí boli do vojny na Ukrajine povolaní v rámci tzv. čiatočnej mobilizácie vyhlásenej ruským prezidentom Vladimirom Putinom 21. septembra. Ide o prvé oficiálne oznámenie o smrti mobilizovaných na fronte, informovala vo štvrtok britská stanica BBC monitorovaná agentúrou TASR.



Smrť piatich Uralčanov potvrdila aj obvodná vojenská správa a informovali o nej i miestne médiá.



BBC však s odvolaním sa na rôzne zdroje tvrdí, že má poznatky o viac než desiatich prípadoch, keď mobilizovaní Rusi zomreli ešte pred tým, než sa vôbec dostali do oblasti bojov na Ukrajine.



Prvé správy o takýchto úmrtiach začali prichádzať začiatkom tohto týždňa, ruské úrady ich však nekomentovali. Ruské ministerstvo obrany koncom septembra sľúbilo, že do prvej línie frontu na Ukrajine nepošle nevycvičených vojakov.



Tzv. čiastočná mobilizácia sa mala podľa ministra obrany Sergeja Šojgua týkať 300.000 osôb, a to iba takých, čo už predtým mali vojenské skúsenosti. Povolávací rozkaz však dostali aj osoby, čo nikdy neslúžili v armáde ani nenavštevovali vojenské kurzy.



Vyhlásenie mobilizácie vyvolalo v Rusku pouličné protesty, ktoré rozháňala polícia. Vo viacerých prípadoch sa stalo, že polícia doručila povolávací rozkaz aj mužovi zadržanému na proteste proti mobilizácii.



Ďalším dôsledkom tzv. čiastočnej mobilizácie bol odchod tisícov mužov do zahraničia. Veľká časť z nich odišla do Gruzínska či Kazachstanu, ale objavili sa aj takí, ktorí zvolili exotickejšie destinácie, napríklad Mongolsko, Južnú Kóreu či Aljašku.