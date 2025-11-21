< sekcia Zahraničie
Sky News: Zelenskyj bude na budúci týždeň telefonovať s Trumpom
Ešte pred telefonátom so šéfom Bieleho domu bude Zelenskyj podľa britskej stanice diskutovať o tejto záležitosti s lídrami Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska.
Autor TASR
Kyjev/Washington 21. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude v priebehu budúceho týždňa telefonicky rokovať s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom. S odvolaním sa na zdroje z Európskej únie o tom v piatok informovala stanica Sky News. Zelenskyj podľa nej povedal, že chce s Trumpom diskutovať o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu, píše TASR.
Zelenskyj už vo štvrtok vo svojom tradičnom videopríhovore k svojim spoluobčanom povedal, že v najbližších dňoch bude rokovať s Trumpom.
Kancelária ukrajinského prezidenta vo štvrtok informovala, že od Spojených štátov obdržala návrh plánu na ukončenie vojny s Ruskom. Dodala, že Kyjev je pripravený s Washingtonom konštruktívne rokovať o jeho znení. Médiá následne zverejnili 28-bodový mierový plán, ktorý okrem iného predpokladá územné ústupky zo strany Ukrajiny.
Zdroje tvrdia, že americký plán podporovaný Trumpom bol na štvrtkovom stretnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ v Bruseli terčom ostrej kritiky. Obzvlášť kritické námietky prišli zo strany Francúzska, Litvy, Nemecka, Poľska a Talianska.
Nemenované zdroje EÚ tiež potvrdili, že americkí predstavitelia v piatok v Kyjeve oboznámia s plánom veľvyslancov eurobloku.
