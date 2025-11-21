Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 21. november 2025Meniny má Elvíra
< sekcia Zahraničie

Sky News: Zelenskyj bude na budúci týždeň telefonovať s Trumpom

.
Na snímke ukrajinský prezident Vladimír Zelenský. Foto: TASR/AP

Ešte pred telefonátom so šéfom Bieleho domu bude Zelenskyj podľa britskej stanice diskutovať o tejto záležitosti s lídrami Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska.

Autor TASR
Kyjev/Washington 21. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude v priebehu budúceho týždňa telefonicky rokovať s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom. S odvolaním sa na zdroje z Európskej únie o tom v piatok informovala stanica Sky News. Zelenskyj podľa nej povedal, že chce s Trumpom diskutovať o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu, píše TASR.

Ešte pred telefonátom so šéfom Bieleho domu bude Zelenskyj podľa britskej stanice diskutovať o tejto záležitosti s lídrami Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska.

Zelenskyj už vo štvrtok vo svojom tradičnom videopríhovore k svojim spoluobčanom povedal, že v najbližších dňoch bude rokovať s Trumpom.

Kancelária ukrajinského prezidenta vo štvrtok informovala, že od Spojených štátov obdržala návrh plánu na ukončenie vojny s Ruskom. Dodala, že Kyjev je pripravený s Washingtonom konštruktívne rokovať o jeho znení. Médiá následne zverejnili 28-bodový mierový plán, ktorý okrem iného predpokladá územné ústupky zo strany Ukrajiny.

Zdroje tvrdia, že americký plán podporovaný Trumpom bol na štvrtkovom stretnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ v Bruseli terčom ostrej kritiky. Obzvlášť kritické námietky prišli zo strany Francúzska, Litvy, Nemecka, Poľska a Talianska.

Nemenované zdroje EÚ tiež potvrdili, že americkí predstavitelia v piatok v Kyjeve oboznámia s plánom veľvyslancov eurobloku.
.

Neprehliadnite

Premiér: V 2026 nemôžeme pokračovať takou konsolidáciou ako posledne

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Letecká katastrofa na Sakrakopci

Drucker: Pri nedodržiavaní dohôd nevieme garantovať podporu ministrov

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal