Život v častiach Ukrajiny sa podľa Zacharovovej vracia do normálu

Moskva 24. marca (TASR) - Život v niektorých častiach Ukrajiny sa vracia do normálu, pričom ruská "špeciálna vojenská operácia" postupuje podľa plánu – tvrdí hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Väčšina západných analytikov a vlád sa však zhoduje, že plán ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine nevychádza. Informuje o tom TASR podľa správy z webovej stránky britskej stanice Sky News.



"Je presne mesiac od začiatku špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine. Postupuje podľa plánu a všetky stanovené ciele budú dosiahnuté. Život na územiach oslobodených od nacionalistov sa vracia do normálu," uvádza sa v príspevku zverejnenom na užívateľskom účte ruského ministerstva zahraničných vecí na sociálnej sieti Twitter.



Hovorkyňa ruského ministerstva nešpecifikovala, na ktoré oblasti sa údajný návrat do normálu vzťahuje.