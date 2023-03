Sky News: Briti oznámia plán umiestniť migrantov na vojenské základne

Londýn 25. marca (TASR) – Britská vláda plánuje presunúť migrantov z hotelov a ubytovať ich na vojenských základniach alebo nepoužívaných trajektoch. Očakáva sa, že to oficiálne oznámi v najbližších týždňoch, informovala v sobotu stanica Sky News.



Vláda naznačila, že žiadateľov o azyl už nechce ubytovávať v hoteloch. Objavili sa tiež návrhy na využitie prázdninových táborov či študentských domovov, takéto riešenie je však menej pravdepodobné, vyplýva zo správy, o ktorej informovala aj agentúra Reuters.



"Vždy sme otvorene hovorili o bezprecedentnom tlaku na náš azylový systém, spôsobený významným nárastom počtu bezpečných a nelegálnych ciest do našej krajiny," uviedol hovorca britského ministerstva vnútra. "Naďalej pracujeme v celej vláde a s miestnymi úradmi, aby sme našli rôzne možnosti ubytovania."



Britská vláda tento mesiac predstavila podrobnosti nového zákona, ktorý zakáže vstup do krajiny azylantom prichádzajúcim na malých člnoch cez Lamanšský prieliv. Podľa niektorých charitatívnych organizácií sa takýto návrh bude dať len ťažko realizovať a kriminalizuje tisíce skutočných utečencov.



Britský premiér Rishi Sunak si zastavenie príchodu migrantov člnmi stanovil za kľúčovú prioritu po tom, ako ich počet vlani výrazne stúpol na 45.000. Bolo to päťnásobne viac v porovnaní s rokom 2020.