Sky News: Rusko by mohlo poslať na Ukrajinu cez 130.000 nových brancov

Londýn 4. apríla (TASR) - Podľa nemenovaného západného predstaviteľa prijala ruská armáda v ostatnom čase do svojich radov neobvykle vysoký počet nových brancov a je možné, že ich vyšle na Ukrajinu, hoci to Moskva popiera.



Prijatie vyše 130.000 nových brancov síce časovo korešponduje s každoročnými jarnými odvodmi do ruskej armády, avšak podľa zmieneného predstaviteľa, ktorého v pondelok cituje spravodajská stanica Sky News, ide o "neobvykle vysoký počet".



"Myslíme si, že je tu reálna možnosť, že títo branci budú poslaní na Ukrajinu, a to aj napriek tomu, že ruské ministerstvo obrany povedalo, že na Ukrajinu pôjdu len profesionálni vojaci," povedal.



Zopakoval tiež nedávne varovanie britského ministerstva obrany, že Rusko do bojov na Ukrajine povoláva aj časť svojich vojakov, ktorí od roku 2008 pôsobia v odštiepeneckých regiónoch Gruzínska.



"Nemyslíme si, že toto bolo plánované, pre ruskú armádu je to veľmi neobvyklý krok, takže predpokladáme, že to svedčí o problémoch, ktoré majú (ruskí vojaci) na Ukrajine," povedal citovaný predstaviteľ.



Ruský prezident Vladimir Putin najskôr tvrdil, že na ofenzíve na Ukrajine sa podieľajú len profesionálni vojaci, ruský rezort obrany však napokon 9. marca priznal, že na Ukrajinu boli vyslaní aj branci.



Podľa správ západných médií, ktoré sa odvolávajú na zdroje z Ruska, sú niektorí tamojší vojaci základnej služby nútení podpisovať kontrakty, na základe ktorých sa oficiálne stávajú profesionálnymi vojakmi ruskej armády a potom sú vysielaní do bojov na Ukrajine.