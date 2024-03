Slávenie Veľkej noci vo Svätej zemi sprevádza smútok

Gaza/Jeruzalem 31. marca (TASR) - Kresťania vo Svätej zemi slávia veľkonočné sviatky v ponurej atmosfére. Malá katolícka komunita vo vojnou zničenej Gaze slávila vigíliu Ježišovho zmŕtvychvstania v situácii, keď naokolo zúrili boje, informovala v nedeľu agentúra AFP.



Kostol svätej Rodiny v meste Gaza sa nachádza neďaleko nemocnice Šifá, kde už dva týždne izraelskí vojaci bojujú s militantmi palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, doplnila AFP. Na veľkonočnú vigíliu preto prišlo do chrámu len asi sto ľudí.



AFP uviedla, že atmosféra v Jeruzaleme je rovnako ťaživá: na posvätných miestach, ktoré sú na Veľkú noc zvyčajne plné veriacich, pútnikov či turistov, bolo len málo ľudí.



Dokonca ani Chrám Božieho hrobu, ktorý bol postavený na mieste, kde bol podľa Nového zákona ukrižovaný Ježiš – nebol plný ľudí.



Latinský patriarcha Jeruzalema Pierbattista Pizzaballa slúžil obrady len pred malou skupinou veriacich, ktorí sa prichádzali pokloniť a pobozkať mramorovú náhrobnú dosku, na ktorej bolo - podľa cirkevnej tradície - pred uložením do hrobu pomazané Ježišovo telo po jeho sňatí z kríža.



Rehoľná sestra Angelica z talianskej Perugie pre AFP uviedla, že jej zlomilo srdce, keď v starobylej bazilike, ktorá je považovaná za najposvätnejšiu svätyňu kresťanstva, videla tak málo ľudí. "Ale sme ako prví kresťania, aj ich bolo málo," dodala.



Uviedla, že pútnici teraz neprichádzajú kvôli "utrpeniu a smrti" v Pásme Gazy. Doplnila, že v uplynulých rokoch bolo pre zástupy ľudí ťažké dostať sa dokonca aj na námestie pred Chrámom Božieho hrobu.



Medzi pútnikmi bol aj pastor letničného hnutia z Nigérie, ktorý pre AFP uviedol, že vojna ho od pobytu vo Svätej zemi neodradila. Priznal však, že za 30 rokov, čo tam chodieva, ešte nikdy nevidel "Sväté mesto také prázdne. Na Zelený štvrtok bolo v Chráme Božieho hrobu viac kňazov ako veriacich. Ľudia sa boja".



Obchodník George Habib v jeruzalemskom Starom meste povedal, že Veľká noc bývala z hľadiska obratu v jeho obchode najlepším obdobím. V porovnaní s uplynulými rokmi je tohtoročná Veľká noc "katastrofa". "Nikto tu nie je. Je to horšie ako (pandémia) covid... Mám pocit, že táto vojna sa nikdy neskončí," uviedol.



Vojna medzi Izraelom a Hamasom zničila časti obliehaného Pásma Gazy vrátane nemocníc a ďalšej životne dôležitej infraštruktúry.



Vojna sa začala útokom Hamasu zo 7. októbra 2023 na juh Izraela. Pri vyčíňaní palestínskych kománd v tamojších kibucoch, dedinách a mestách zahynulo asi 1160 ľudí, väčšinou civilistov.



V odvete, ktorú v palestínskom Pásme Gazy podniká izraelská armáda, prišlo doteraz o život najmenej 32.782 ľudí, väčšinou žien a detí.